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川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室舉行的簽署儀式上發表談話。歐新社
美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室舉行的簽署儀式上發表談話。歐新社

美國將6月14日定為國旗日，當天也是總統川普80歲生日。川普10日在白宮橢圓辦公室接受媒體提問時，透露了自己最想收到的生日禮物。

今日美國報與野獸日報報導，川普在簽署法案後接受媒體提問。被問及除了中東和平之外，他的生日願望是什麼時，川普思考片刻後回答：「世界和平！」

川普還表示，他2026年的新年新希望同樣是「世界和平」。

報導指出，美軍今年1月突襲委內瑞拉，俘虜該國總統馬杜洛夫婦；數個月後，美國與以色列又對伊朗發動空襲，衝突至今仍在持續。甚至就在他許下「世界和平」願望數小時後，當晚便下令對伊朗發動新一輪空襲。

自稱「和平總統」的川普更表示：「我們昨天重創他們，今天還要再狠狠打一次。萬一你錯過了、沒有打開電視的話，我們就等著看協議會如何發展。」

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