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川普喊美伊快簽協議是真的？美媒曝3大分歧縮小 已有美方可接受文本

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室簽署為移民執法提供資金的法案。美聯社
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室簽署為移民執法提供資金的法案。美聯社

美國總統川普11日宣布，已取消原定當晚對伊朗發動的軍事打擊，並宣稱伊朗領導層已「批准」一份協議草案。儘管德黑蘭方面表示，目前尚未作出「最終決定」，但3名知情人士透露，伊朗官員與卡達調解人員10日會談期間，已縮小若干關鍵分歧。

Axios報導，卡達特使薩瓦迪（Ali Al-Thawadi）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）10日晚間持續在德黑蘭磋商，試圖彌合美伊之間剩餘分歧。根據3名知情人士說法，卡達與伊朗方面認為，雙方已就一份美國也能接受的文本達成共識。

消息人士指出，伊朗最重視的凍結資產解禁機制，以及60天停火期間重新開放荷莫茲海峽的安排，還有核計畫談判進行方式等三項主要議題的分歧已明顯縮小。

消息人士表示，伊朗官員12日向多個國家表示，德黑蘭會談已達成原則性協議，但仍需最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）最終批准。消息人士也指出，美軍前一晚發動的空襲，已大幅加深伊朗對川普真實意圖的懷疑。

根據報導，與伊朗革命衛隊關係密切的半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）否認雙方已達成協議，但表示有「可能」考慮簽署相關文件。

報導引述一名「接近伊朗談判團隊的知情人士」表示，「尚未批准任何與美國簽署初步諒解備忘錄的文本」；但另一篇報導指出，美方已接受「伊朗提出的文本」，因此伊朗方面可能重新考慮並再次審視該協議。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）則向官媒表示，協議尚未定案。他說，大部分文本早已完成，但美方不斷改變立場，並強調：「伊朗已表明，不會在其劃定的紅線問題上妥協。伊朗尚未就協議作出最終決定。」

另外，川普表示，已與以色列總理內唐亞胡、卡達國王阿勒薩尼（Tamim al-Thani）及其他區域領袖通話。卡達國王辦公室發表聲明指出，川普告知，目前達成的共識「已獲所有相關方批准」。

以色列總理辦公室則證實，內唐亞胡當天確實與川普通話。聲明指出，雖然以色列並非談判參與方，但內唐亞胡讚賞川普承諾，最終協議將包含限制伊朗核能力及其他行為的條款。不過，Axios引述一名知情人士指出，內唐亞胡事先並未接獲通知，川普發布協議相關最初聲明時，以方對此感到意外。

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