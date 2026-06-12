快訊

世足賽／從顱骨骨折瀕死到抗命頭錘破網 墨西哥希門尼斯首球淚獻亡父

憑證將過期變「買斷版末日」！微軟Office 2019 for Mac下個月變「唯讀模式」

桃園毒駕拒檢醫院前失控撞死2行人...肇事男也不治 檢警今勘驗

聽新聞
0:00 / 0:00

剛喊美伊協議快談成 川普再豪言：今天結束與伊朗戰爭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室簽署漁業相關公告活動並發表談話。美聯社
美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室簽署漁業相關公告活動並發表談話。美聯社

美國總統川普11日表示，美國與伊朗已就停止衝突達成一份「非常有力的諒解備忘錄」，並宣稱美國當天已經「結束與伊朗的戰爭」。不過，伊朗方面尚未證實任何協議已經達成。

CNN報導，川普當天在一場為喬治亞州副州長瓊斯（Burt Jones）競選州長舉行的電話造勢活動中表示：「我不知道你們是否聽說了，但我們今天結束了與伊朗的戰爭。」

川普說：「他們已同意永遠不擁有核武，這是我們堅持的要求；這也是整件事的核心目的。其中95%的重點都在於此。」

川普稍早已宣布取消原定對伊朗發動的進一步空襲，並在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文暗示，美伊雙方已達成協議，但未透露具體內容。他同時表示，美國對進出伊朗港口船隻實施的封鎖措施將持續，直到「這項交易完成」為止。

截至目前，伊朗官方尚未證實任何協議已經達成，川普也未公開所謂諒解備忘錄的具體條款內容。

伊朗戰爭 伊朗 川普 以色列 美國

延伸閱讀

川普喊美伊快簽協議了 這周末有可能…但德黑蘭未證實

川普取消強力打擊伊朗 暗示即將達成協議

再預言兩周內全面勝利 CNN打臉川普：講了38次美伊和平協議近尾聲

中東戰爭第103天》川普揚言重擊美軍再襲伊朗 最新發展一次看

相關新聞

美伊協議快談成？川普曝「幾天內完成」 稱伊朗最高領袖已點頭

美國總統川普11日在白宮表示，美國與伊朗的協議已接近完成，目前只待文件最終定案，預計未來幾天內即可簽署，最快可能於本周末在歐洲舉行簽署儀式。一旦協議生效，荷莫茲海峽將重新開放。

剛喊美伊協議快談成 川普再豪言：今天結束與伊朗戰爭

美國總統川普11日表示，美國與伊朗已就停止衝突達成一份「非常有力的諒解備忘錄」，並宣稱美國當天已經「結束與伊朗的戰爭」。不過，伊朗方面尚未證實任何協議已經達成。

空襲取消！川普喊美伊快簽協議了 這周末有可能 但德黑蘭未證實

美國總統川普周四在白宮橢圓形辦公室宣稱，美國「剛與伊朗就戰爭達成重大和解安排」，目前只待文件最終定案，預計未來幾天內即可簽署。他在回應記者提問時進一步表示，有可能是這個周末。一旦協議生效，荷莫茲海峽將重新開放。不過，類似說法自戰事爆發以來，他已經講過很多次。

伊媒：伊朗尚未批准美伊初步MOU文本 但批准可能性很高

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社11日引述1位接近伊方談判團隊的消息人士報導，德黑蘭尚未批准美伊初步諒解備忘錄（MOU）的文本。

川普：已取消原定對伊朗的空襲與轟炸

美國總統川普11日在自創社媒真實社群發文，揚言「今夜將非常、非常強力地打擊伊朗」。但約5小時後，他又發文指稱，「已取消原定對伊朗的空襲及轟炸」。

運油祕密任務 美軍打臉川普

美國總統川普十日自曝「伊朗直到現在才知道」的極機密任務，即美國在伊朗眼前乘夜運出數百萬桶石油。但紐約時報同日引述美軍高官報導，該任務其實就是美軍此前護航商船通過荷莫茲海峽（下稱海峽）的行動，早已眾所周知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。