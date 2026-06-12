剛喊美伊協議快談成 川普再豪言：今天結束與伊朗戰爭

美國總統川普11日表示，美國與伊朗已就停止衝突達成一份「非常有力的諒解備忘錄」，並宣稱美國當天已經「結束與伊朗的戰爭」。不過，伊朗方面尚未證實任何協議已經達成。

CNN報導，川普當天在一場為喬治亞州副州長瓊斯（Burt Jones）競選州長舉行的電話造勢活動中表示：「我不知道你們是否聽說了，但我們今天結束了與伊朗的戰爭。」

川普說：「他們已同意永遠不擁有核武，這是我們堅持的要求；這也是整件事的核心目的。其中95%的重點都在於此。」

川普稍早已宣布取消原定對伊朗發動的進一步空襲，並在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文暗示，美伊雙方已達成協議，但未透露具體內容。他同時表示，美國對進出伊朗港口船隻實施的封鎖措施將持續，直到「這項交易完成」為止。

截至目前，伊朗官方尚未證實任何協議已經達成，川普也未公開所謂諒解備忘錄的具體條款內容。