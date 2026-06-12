川普喊美伊快簽協議了 這周末有可能…但德黑蘭未證實

美國總統川普周四在白宮橢圓形辦公室宣稱，美國「剛與伊朗就戰爭達成重大和解安排」，目前只待文件最終定案，預計未來幾天內即可簽署。他在回應記者提問時進一步表示，有可能是這個周末。一旦協議生效，荷莫茲海峽將重新開放。不過，類似說法自戰事爆發以來，他已經講過很多次。

川普稍早宣布取消原定對伊朗發動的新一波軍事打擊，聲稱與伊朗的談判已提升至伊朗最高領導層，並獲得批准。他還說，已就這份可能的伊朗諒解備忘錄，與以色列總理內唐亞胡及多位中東地區領導人通過電話，針對主要原則與細節達成共識。

不過，伊朗官方並未證實川普的說法。半官方媒體法斯通訊社在川普宣布後不久，很快在Telegram貼文指出，德黑蘭尚未批准任何初步備忘錄文本，並將川普取消空襲解讀為軍事威脅未奏效後的戰術性退卻。

該通訊社報導，目前伊朗尚未做出最終回覆，反而是美方退回先前提出的要求；但「既然美方已接受伊朗提出的文本，存在重新檢視協議內容的可能性」。

以色列總理辦公室則證實，內唐亞胡當天確實與川普通話。聲明指出，雖然以色列並非談判參與方，但內唐亞胡讚賞川普承諾，最終協議將包含限制伊朗核能力及其他行為的條款。

川普當天稍早態度仍十分強硬。他在社群平台Truth Social發文警告，美軍當晚將對伊朗展開「非常猛烈」的打擊，並揚言未來將接管包括哈格島在內的伊朗主要石油設施，甚至掌控其石油與天然氣市場。然而數小時後，他卻突然宣布取消空襲，立場出現戲劇性轉折。

他宣稱，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦與埃及等區域國家，均已同意協議框架與最終條款。這份名單中並未包含伊朗與黎巴嫩，而以色列目前仍持續對黎巴嫩發動攻擊。

川普同時強調，美國在阿曼灣對伊朗港口實施的海上封鎖將持續，直到協議正式完成為止，簽署時間與地點近期公布。

儘管協議內容仍充滿不確定性，金融市場反應相當正面。川普宣布取消空襲後，美股主要指數大幅上漲，國際油價則明顯下跌。自2月28日戰爭爆發以來，這種「川普釋出協議將成、股市上漲、油價下跌」的交易模式已多次重演。川普至今已超過30次表示和平協議接近達成，但正式協議仍未出現。