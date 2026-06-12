即將與美國達成協議？ 伊朗：尚未做出最終決定

伊朗外交部發言人巴格赫里告訴國營的伊朗通訊社（IRNA），有關伊朗與美國達成最終協議的消息「純屬臆測」，伊朗尚未就任何協議做出最終決定。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴格赫里（Esmail Baghaei）並表示，卡達和巴基斯坦是「積極的調解者」，但「美國的行動正在影響外交進程」。

根據IRNA，巴格赫里還說：「協議文本的很大一部分早已確定，但美方不斷改變立場。」

他補充道，伊朗已經「證明對於自己所認定的紅線絕不讓步」，且「截至目前為止，伊朗尚未就任何協議做出最終決定」。

巴格赫里並稱，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的情勢因「美國的行動」而變得「更不安全」。

今天稍早，美國總統川普（Donald Trump）宣布取消他在數小時前預告要對伊朗發動的打擊，原因是與伊朗協議的「最終要點」已獲批准。