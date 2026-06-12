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伊朗再襲科威特致人員受傷 機場雷達被擊中

中央社／ 科威特市11日綜合外電報導

伊朗今天上午空襲科威特領土，迫使領空暫時關閉。科威特當局隨後表示，這波攻擊導致機場雷達受損，並造成人員受傷。

法新社報導，這是伊朗在一週多的時間內，第2次攻擊科威特唯一的國際機場，本月3日的無人機攻擊造成一名印度籍人士死亡、63人受傷。

科威特民航單位在發給國際民航組織（ICAO）的信函中表示：「機場雷達今晨遭到攻擊。」

信中並提到，這次攻擊「造成人員受傷，並對雷達設施、設備及航空交通管制系統帶來嚴重損害與損失」。

稍早科威特當局表示，在伊朗最新一波攻擊導致領空短暫關閉後，已重新開放領空供民航班機使用。

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