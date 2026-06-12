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伊媒：伊朗尚未批准美伊初步MOU文本 但批准可能性很高
伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社11日引述1位接近伊方談判團隊的消息人士報導，德黑蘭尚未批准美伊初步諒解備忘錄（MOU）的文本。
美國總統川普11日在自創社媒真實社群發文指稱，「已取消原定對伊朗的空襲及轟炸」；取消原因則是美伊的一些討論，已被提交至伊朗領導高層的最高層級且獲批准。
然而，法斯通訊社11日引述1位接近伊方談判團隊的消息人士報導，德黑蘭尚未批准美伊初步MOU的文本，也尚未做出最終回應。
但法斯通訊社報導也提到，由於美國已接受伊朗提出的文本，因此伊朗批准該文本的可能性很高。
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