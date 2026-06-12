聽新聞
0:00 / 0:00
美財長貝森特：波灣盟友損害 將由伊朗資金抵償
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，伊朗對波灣盟友造成的損害將以伊朗資金抵償。他同時警告，德黑蘭的攻擊行動，將帶來嚴重經濟後果。
法新社報導，貝森特在X平台寫道：「伊朗對我們波灣盟友造成的任何損害，都將從伊朗帳戶中扣除償付。」
貝森特發表此言論之際，美國總統川普上午表示，他將對伊朗發動新一波攻擊，終將奪取其關鍵石油基礎設施。
美國與以色列自2月下旬對伊朗發動攻擊，引發一場席捲中東、擾亂關鍵能源供應鏈的戰爭，能源成本因此飆升。
貝森特今天表示，伊朗的攻擊「只會讓其面臨的經濟與金融後果更加嚴重」。他補充說：「任何支付波斯灣海峽管理局（PGSA）的通行費，都將從其帳戶中扣除等額資金以為抵償。」
波斯灣海峽管理局是伊朗新成立、用以收取荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行費的機構。這條對能源運輸至關重要的水道，自開戰初期起，基本上已遭伊朗封閉。
貝森特先前曾表示，華盛頓不會容忍在荷莫茲海峽強行收費的行為，並威脅對參與此事的各方實施進一步經濟制裁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。