快訊

5小時前預告「強力打擊伊朗…」 川普：已取消原定對伊朗的空襲與轟炸

毒駕逃竄撞死2行人…安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長貝森特：波灣盟友損害 將由伊朗資金抵償

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，伊朗對波灣盟友造成的損害將以伊朗資金抵償。他同時警告，德黑蘭的攻擊行動，將帶來嚴重經濟後果。

法新社報導，貝森特在X平台寫道：「伊朗對我們波灣盟友造成的任何損害，都將從伊朗帳戶中扣除償付。」

貝森特發表此言論之際，美國總統川普上午表示，他將對伊朗發動新一波攻擊，終將奪取其關鍵石油基礎設施。

美國與以色列自2月下旬對伊朗發動攻擊，引發一場席捲中東、擾亂關鍵能源供應鏈的戰爭，能源成本因此飆升。

貝森特今天表示，伊朗的攻擊「只會讓其面臨的經濟與金融後果更加嚴重」。他補充說：「任何支付波斯灣海峽管理局（PGSA）的通行費，都將從其帳戶中扣除等額資金以為抵償。」

波斯灣海峽管理局是伊朗新成立、用以收取荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行費的機構。這條對能源運輸至關重要的水道，自開戰初期起，基本上已遭伊朗封閉。

貝森特先前曾表示，華盛頓不會容忍在荷莫茲海峽強行收費的行為，並威脅對參與此事的各方實施進一步經濟制裁。

伊朗 貝森特 中東 以色列 美國

延伸閱讀

中東戰爭第103天》川普揚言重擊美軍再襲伊朗 最新發展一次看

不滿拖延談判川普矢言重擊 美國連日空襲伊朗

川普批伊朗光說不練 談判拖太久必須「付出代價」

報復美空襲 伊朗打擊巴林、約旦與科威特美軍設施

相關新聞

伊媒：伊朗尚未批准美伊初步MOU文本 但批准可能性很高

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社11日引述1位接近伊方談判團隊的消息人士報導，德黑蘭尚未批准美伊初步諒解備忘錄（MOU）的文本。

川普：已取消原定對伊朗的空襲與轟炸

美國總統川普11日在自創社媒真實社群發文，揚言「今夜將非常、非常強力地打擊伊朗」。但約5小時後，他又發文指稱，「已取消原定對伊朗的空襲及轟炸」。

運油祕密任務 美軍打臉川普

美國總統川普十日自曝「伊朗直到現在才知道」的極機密任務，即美國在伊朗眼前乘夜運出數百萬桶石油。但紐約時報同日引述美軍高官報導，該任務其實就是美軍此前護航商船通過荷莫茲海峽（下稱海峽）的行動，早已眾所周知。

終戰提案卡關 美轟伊主因

美國新聞網站Axios十日報導，總統川普下令對伊朗發動新一輪空襲的導火線是美軍阿帕契直升機被擊落。但更深層的原因是他等待伊朗回覆最新終戰提案近兩周，仍遲遲沒結果，使他的耐心逐漸耗盡。

川普放話 美鎖定伊石油港

美國總統川普十一日在自創社媒真實社群發文宣稱，美軍「今夜將打擊伊朗，程度非常、非常強烈」。美國中央司令部十日才在社媒Ｘ宣布，在總統川普指示下，完成對伊朗境內多個目標的最新「自衛性打擊」，以回復伊朗「無理且不間斷的侵略」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。