聽新聞
0:00 / 0:00
川普取消強力打擊伊朗 暗示即將達成協議
美國總統川普今天宣布取消幾小時前他公開預告、原定今晚對伊朗的攻擊，因為美伊協議的「最終要點」已獲批准。川普並暗示可能就快與伊朗簽署協議。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（DonaldTrump）在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「鑑於與伊朗的討論已提交至伊朗最高領導階層並獲批准，我作為美國總統，已取消原定今晚對伊朗的空襲和轟炸。」
他表示：「相關討論以及最終要點，無論是概念上還是細節上，都已獲得所有相關各方的批准。」
川普並列出參與批准程序的國家，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦和埃及。
他並指出：「（對伊朗的）海上封鎖將維持完全有效，直到本次『交易』完成為止。」
「簽署的時間與地點很快會公布。」
法新社報導，川普稍早揚言美國今晚將強力打擊伊朗並攻占哈格島（Kharg Island）後，伊朗方面曾警告華府，這麼做恐將落入戰爭與能源價格節節飆升的「無盡泥淖」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。