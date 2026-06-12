川普取消強力打擊伊朗 暗示即將達成協議

美國總統川普今天宣布取消幾小時前他公開預告、原定今晚對伊朗的攻擊，因為美伊協議的「最終要點」已獲批准。川普並暗示可能就快與伊朗簽署協議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（DonaldTrump）在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「鑑於與伊朗的討論已提交至伊朗最高領導階層並獲批准，我作為美國總統，已取消原定今晚對伊朗的空襲和轟炸。」

他表示：「相關討論以及最終要點，無論是概念上還是細節上，都已獲得所有相關各方的批准。」

川普並列出參與批准程序的國家，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦和埃及。

他並指出：「（對伊朗的）海上封鎖將維持完全有效，直到本次『交易』完成為止。」

「簽署的時間與地點很快會公布。」

法新社報導，川普稍早揚言美國今晚將強力打擊伊朗並攻占哈格島（Kharg Island）後，伊朗方面曾警告華府，這麼做恐將落入戰爭與能源價格節節飆升的「無盡泥淖」。