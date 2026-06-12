川普：已取消原定對伊朗的空襲與轟炸

美國總統川普11日在自創社媒真實社群發文，揚言「今夜將非常、非常強力地打擊伊朗」。但約5小時後，他又發文指稱，「已取消原定對伊朗的空襲及轟炸」。

伊朗8日擊落1架美軍阿帕契攻擊直升機後，美伊9、10日連2天互轟。川普11日發文「預告」將再給予伊朗迎頭痛擊，甚至不排除在不久的將來，奪取伊朗在波斯灣的哈格島。

然而，約5小時後，川普在另1則發文中聲稱，由於與伊朗的一些討論，已被提交至伊朗領導高層的最高層級且獲批准，他身為美國總統，已取消原定11日晚間對伊朗的空襲及轟炸。

川普還寫道，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及與其他（國家），均已在概念及重要的細節上，批准上述的討論和一些最終要點。

不過，川普仍強調，美國對伊朗（各港口）的海軍封鎖仍將完全有效，直到此一協議敲定，至於簽署協議的時間和地點不久將宣布。