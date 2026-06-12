運油祕密任務 美軍打臉川普

美國總統川普十日自曝「伊朗直到現在才知道」的極機密任務，即美國在伊朗眼前乘夜運出數百萬桶石油。但紐約時報同日引述美軍高官報導，該任務其實就是美軍此前護航商船通過荷莫茲海峽（下稱海峽）的行動，早已眾所周知。

川普十日在白宮橢圓辦公室神祕兮兮地說，「我現在可以說了，有件事各位不知道」，美國一直在運出數百萬桶石油，這就是為何國際油價是每桶八十五至九十美元、而非二五○美元，「沒人知道，你們知道誰不知道嗎？那就是伊朗」，他們才剛弄清楚。

川普還說，前幾天深夜美方讓廿二艘船在不開燈下離開海峽，因為伊朗「沒有雷達」，美國已將他們的雷達「炸得稀巴爛」。

川普之後在自創社媒真實社群寫道，「今天我很高興宣布」，此一由他授權的「祕密任務」，已讓一億多桶石油通過海峽，流入公開市場。對此，紐時尚無法核實。

美國五月初啟動代號「自由計畫」的行動，旨在為通過海峽的船舶護航，但短短一天後就突然宣告取消。

美軍高官指出，川普十日所稱的任務，就是美國協助數十艘商船通過海峽；這些船舶穿越狹窄水道時，確實會關閉應答器，以免被發現，但很難說伊朗毫不知情。根據外媒五月底報導，負責中東戰事的美國中央司令部護送約七十艘商船通過海峽。

美軍高官還指出，短短一個多月在美國引導下通過海峽的船舶已逾兩百艘；反觀戰前海峽每月通常約三千艘船通過。