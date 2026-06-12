終戰提案卡關 美轟伊主因

美國新聞網站Axios十日報導，總統川普下令對伊朗發動新一輪空襲的導火線是美軍阿帕契直升機被擊落。但更深層的原因是他等待伊朗回覆最新終戰提案近兩周，仍遲遲沒結果，使他的耐心逐漸耗盡。

美伊其實五月底就可能達成初步協議。但川普在五月廿九日的戰情室會議後，決定要求伊朗接受兩項新修正的協議內容，其一是六十天內稀釋濃縮鈾至較低純度，其二是承諾不對通過荷莫茲海峽的船舶收費。

作為交換，原堅持稀釋濃縮鈾作業必須在伊朗境外完成的川普也做出重大讓步，願接受在伊朗境內進行，並由國際原子能總署（ＩＡＥＡ）監督。

區域消息人士及美國官員指稱，伊朗外長阿拉奇起初說，需四至五天才能答覆，但逐漸演變為近兩周的外交等待。這段期間川普被外界質疑，媒體報導也嘲諷他，使他愈來愈不滿。美國的鷹派人士也批評他對伊朗態度太軟弱。

尤其這段期間伊朗私下與公開場合均堅稱，希望先看到海外資產解凍。但川普早就表明，伊朗必須先履行相關承諾，再來談這些資產解凍。美國官員說，川普對此相當不滿，其實若伊朗開始履行核計畫的相關承諾，確實有機會拿回部分被凍結的資產。

消息人士說，美方談判代表與擔任調解方的區域國家過去十二天多次提醒伊朗必須盡快回覆美國，以免出現破壞美伊談判的「攪局者」，或因突發事件引發衝突。阿拉奇六日對調解方說，已將伊朗的回覆上呈最高領袖穆吉塔巴批准，希望七日前提交白宮。但翌日情勢急轉直下，以色列空襲黎巴嫩貝魯特，伊朗向以色列發射飛彈，以色列隨後報復。