川普放話 美鎖定伊石油港

美國總統川普十一日在自創社媒真實社群發文宣稱，美軍「今夜將打擊伊朗，程度非常、非常強烈」。美國中央司令部十日才在社媒Ｘ宣布，在總統川普指示下，完成對伊朗境內多個目標的最新「自衛性打擊」，以回復伊朗「無理且不間斷的侵略」。

川普寫道，在不久的將來某時，「我們將奪取哈格島及伊朗其他石油基礎設施據點，並採取完全控制他們石油和天然氣市場的行動，就像我們（一月）對委內瑞拉所做的那樣，這對委、美都非常有利」。

不過，川普隨後就在接受美國福斯新聞訪問時改口說，「我不知道美國（人民）是否有決心。我認為他們想看到我們回家」。

哈格島位於波斯灣北部，為伊朗重要石油出口碼頭。一位五角大廈高官及兩位川普政府官員十一日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，美軍奪取哈格島的計畫已草擬幾個月，但考量作戰風險太高而持續擱置，例如需動用大量地面部隊且可能嚴重傷亡。

該司令部說，美軍攻擊伊軍的監視能力、通信系統及防空設施；美陸戰隊及海、空軍運用精準導引武器，攻擊對美軍及區域內各國商船構成威脅的伊朗目標。

印度港口、航運與水道部部長索諾渥十一日說，一艘懸掛帛琉國旗的油輪在阿曼外海遭美軍攻擊，三名印度籍船員罹難。華爾街日報報導，這是美國封鎖伊朗港口以來，首次傳出商船船員因此喪生。

川普十日指稱，美國九日非常猛烈地攻擊伊朗，十日再加以痛擊，「我們原本距離達成協議非常近，但他們一直拖延」；美軍共發射四十九枚「戰斧」巡弋飛彈，攻擊伊朗境內多個目標。

根據伊媒報導，伊南的西里克、卡爾干、葛希姆島及貝馬尼，被敵方的「發射物」攻擊。另根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台在社媒ＴＧ發布的消息，駐巴林的美國第五艦隊被伊朗多型無人機攻擊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）也聲明，已發動兩波攻擊，以報復美軍九、十日空襲伊朗。革命衛隊稱，目標包括科威特賽勒姆空軍基地與賈比爾空軍基地、巴林希克伊沙空軍基地及十八個美軍目標。

但調解方巴基斯坦外交部發言人安德拉比十一日則說，美伊談判仍持續進行，「我們仍在努力」。