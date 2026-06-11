預告大規模攻擊！川普矢言把伊朗「變成委內瑞拉」 將奪哈格島和其他原油基礎設施

美國總統川普於美東時間11日預告將大規模攻擊伊朗，並稱美國擬在不久的將來奪下哈格島（Kharg Island），並控制伊朗的原油和天然氣市場，就像美國控制委內瑞拉一樣。

川普11日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，美國今晚將嚴重打擊伊朗，並稱伊朗已經喪失其空軍、雷達、防空武器，以及其他防禦設施和進攻能力。

川普指出，美國在不久的將來會奪下哈格島，以及其他原油基礎設施，並掌控伊朗的原油和天然氣市場，就像美國對委內瑞拉一樣；川普並指出，美國和委內瑞拉的現況進展得非常順利。