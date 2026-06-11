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川普預告今夜將強烈打擊伊朗 放話未來不排除奪取「重要石油出口碼頭」
美伊9、10日連2天互轟。美國總統川普11日又在自創社媒真實社群發文宣稱，美軍「今夜將打擊伊朗，程度非常、非常強烈」。
川普寫道，在不久的將來某時，「我們將奪取哈格島（Kharg Island）及伊朗其他石油基礎設施據點，並採取完全控制他們石油和天然氣市場的行動，就像我們（1月）對委內瑞拉所做的那樣，這對委內瑞拉與美國都非常有利」。
哈格島位於波斯灣北部，為伊朗重要的石油出口碼頭。
川普還在上述發文中重申，自2月底開戰以來，伊朗的海、空軍和防空系統與其他所有形式的防禦，以及大部分的攻擊能力均不復存在。
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