美伊緊張局勢再升溫？川普親吐將控制哈格島 完全掌握伊朗原油

美國總統川普11日在自家社群媒體Truth Social發文說，將攻占哈格島，並完全掌握伊朗的原油，使美伊緊張局勢再度升溫。

川普發文說：「美國今晚將對伊朗發動猛烈打擊（其海軍、空軍、雷達、防空系統及其他各種防禦能力，及大部分攻擊能力，都已不復存在！）。在不久的將來，我們將接管哈格島及其他石油基礎設施據點，並全面掌控其石油與天然氣市場，就像我們對委內瑞拉的所做所為，而且這項安排，對委內瑞拉和美國都進展得極為出色。感謝各位關注此事！」