影／美軍轟炸伊朗涉戰爭罪？「精準彈藥」擊中供水設施 逾2萬居民停水

美國中央司令部近日派出美國空軍與海軍戰機發射精準導引武器，對荷莫茲海峽附近目標發動攻擊。紐約時報分析指出，10日凌晨遭摧毀的目標之一，疑似為伊朗南部一處飲用水設施。

伊朗官方媒體報導，美軍擊中蓄水設施。當地省級水務機構負責人哈姆澤普爾（Abdolhamid Hamzehpour）表示，附近一座城鎮及周邊村莊逾2萬名居民因此停水。

9日上午拍攝的商業衛星影像顯示，貝馬尼（Bemani）村外有兩座小型供水設施，均設有供水系統常見的淺藍色管線，位置也符合供水設施特徵，即坐落於人口聚落外的高地上，與哈姆澤普爾所稱遭摧毀的兩座儲水槽描述一致。

伊朗多家媒體及省級水務部門發布的影片顯示，其中較小建築的屋頂已坍塌；相鄰的較大設施仍然矗立，但影像顯示其屋頂中央有一個小型穿孔。紐約時報將影像中可見的周邊環境與現場參考影像進行比對後，確認影像拍攝地點與相關設施相符。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）公布一張據稱於現場尋獲的彈體殘骸照片。紀錄衝突區域武器殘骸的「開源彈藥資料庫」（Open Source Munitions Portal）研究人員辨識後指出，殘骸屬於GBU-39小直徑炸彈。GBU-39是一種250磅級的小型精準導引滑翔炸彈，造成的破壞模式與受損建築影像顯示的情況相符，包括屋頂被直接穿透形成整齊孔洞，以及周邊爆炸損害相對有限。

兩座設施均位於村莊外圍，周邊沒有其他基礎設施。襲擊偏遠建築物並擊中屋頂中心，通常被認為是精準打擊的典型特徵。美軍中央司令部一名發言人透過簡訊表示，已知悉有關該設施受損的報導，但未提供進一步資訊。目前尚不清楚美方是否刻意攻擊該供水設施，或是否知曉建築物用途。根據國際法，蓄意攻擊民用基礎設施可能構成戰爭罪。

報導指出，當地本周氣溫已超過攝氏38度。哈姆澤普爾表示，當局已透過行動水車向居民供水，同時施工興建繞過受損儲水槽的新供水管線，並於12小時內完成相關工程。

CNN報導，美國國防部長赫塞斯10日被問到攻擊伊朗民用基礎設施是否構成戰爭罪，他並未正面答覆，表示「這正是媒體慣用的那種別有用心的問題，他們質疑己方那些極為專業、高效率人員的動機」。他說：「我們將按自己的方式，打擊那些能改善我們行動環境的目標，並削弱伊朗想擁有的能力。」