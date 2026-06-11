快訊

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被拯救過」：他能養活整條供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

影／美軍轟炸伊朗涉戰爭罪？「精準彈藥」擊中供水設施 逾2萬居民停水

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一架F-18戰機於2024年7月19日環太平洋軍事演習期間，降落在卡爾．文森號航空母艦上。資料照片。路透
美國海軍一架F-18戰機於2024年7月19日環太平洋軍事演習期間，降落在卡爾．文森號航空母艦上。資料照片。路透

美國中央司令部近日派出美國空軍與海軍戰機發射精準導引武器，對荷莫茲海峽附近目標發動攻擊。紐約時報分析指出，10日凌晨遭摧毀的目標之一，疑似為伊朗南部一處飲用水設施。

伊朗官方媒體報導，美軍擊中蓄水設施。當地省級水務機構負責人哈姆澤普爾（Abdolhamid Hamzehpour）表示，附近一座城鎮及周邊村莊逾2萬名居民因此停水。

9日上午拍攝的商業衛星影像顯示，貝馬尼（Bemani）村外有兩座小型供水設施，均設有供水系統常見的淺藍色管線，位置也符合供水設施特徵，即坐落於人口聚落外的高地上，與哈姆澤普爾所稱遭摧毀的兩座儲水槽描述一致。

伊朗多家媒體及省級水務部門發布的影片顯示，其中較小建築的屋頂已坍塌；相鄰的較大設施仍然矗立，但影像顯示其屋頂中央有一個小型穿孔。紐約時報將影像中可見的周邊環境與現場參考影像進行比對後，確認影像拍攝地點與相關設施相符。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）公布一張據稱於現場尋獲的彈體殘骸照片。紀錄衝突區域武器殘骸的「開源彈藥資料庫」（Open Source Munitions Portal）研究人員辨識後指出，殘骸屬於GBU-39小直徑炸彈。GBU-39是一種250磅級的小型精準導引滑翔炸彈，造成的破壞模式與受損建築影像顯示的情況相符，包括屋頂被直接穿透形成整齊孔洞，以及周邊爆炸損害相對有限。

兩座設施均位於村莊外圍，周邊沒有其他基礎設施。襲擊偏遠建築物並擊中屋頂中心，通常被認為是精準打擊的典型特徵。美軍中央司令部一名發言人透過簡訊表示，已知悉有關該設施受損的報導，但未提供進一步資訊。目前尚不清楚美方是否刻意攻擊該供水設施，或是否知曉建築物用途。根據國際法，蓄意攻擊民用基礎設施可能構成戰爭罪。

報導指出，當地本周氣溫已超過攝氏38度。哈姆澤普爾表示，當局已透過行動水車向居民供水，同時施工興建繞過受損儲水槽的新供水管線，並於12小時內完成相關工程。

CNN報導，美國國防部長赫塞斯10日被問到攻擊伊朗民用基礎設施是否構成戰爭罪，他並未正面答覆，表示「這正是媒體慣用的那種別有用心的問題，他們質疑己方那些極為專業、高效率人員的動機」。他說：「我們將按自己的方式，打擊那些能改善我們行動環境的目標，並削弱伊朗想擁有的能力。」

伊朗 美軍 美國中央司令部 以色列 美國

延伸閱讀

中東戰爭第102天》美直升機遭擊落後空襲伊朗 最新發展一次看

美軍宣布完成報復阿帕契遭擊落空襲行動 伊朗革命衛隊反擊美第五艦隊

美軍完成川普下令的新一輪打擊 伊朗報復攻擊巴林科威特美軍基地

川普稱必須回應！伊朗無人機擊中美軍阿帕契後果來了 防空系統遭空襲

相關新聞

非因阿帕契遭擊落？美媒曝川普再度攻擊伊朗真正理由

美國總統川普10日表示，由於與伊朗的協議遲遲未能達成，將再度發動攻擊，並觀察伊朗是否願意回到談判桌，這也是美軍連續第二晚空襲伊朗。Axios報導，川普下令空襲的直接導火線，是美軍一架阿帕契直升機遭擊落；但更深層的原因在於，他等待伊朗回覆最新提案近兩周，遲遲沒有結果，耐心逐漸耗盡。

美伊駁火 德黑蘭攻多處美軍基地

美軍中央司令部(CENTCOM)9日表示，轄下部隊已開始對伊朗發動自衛性打擊，以回應前一天一架阿帕契直升軍機遭擊落。伊朗媒體報導，多地傳出爆炸聲響，革命衛隊則表示正向美國目標發射飛彈和無人機。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)則警告，美國的任何攻擊都將遭到回應，目前已有中東的美軍基地遭到恐擊。

影／美軍轟炸伊朗涉戰爭罪？「精準彈藥」擊中供水設施 逾2萬居民停水

美國中央司令部近日派出美國空軍與海軍戰機發射精準導引武器，對荷莫茲海峽附近目標發動攻擊。紐約時報分析指出，10日凌晨遭摧毀的目標之一，疑似為伊朗南部一處飲用水設施。

受困海外也送你回家！阿聯酋航空祭保險方案 吸引旅客重返杜拜

為說服旅客重返杜拜，阿聯酋航空（Emirates）計畫推出保險方案。假使因為中東衝突再度升級，導致旅客受困海外，阿聯酋航空承諾協助返國，必要時甚至會安排其他航空公司的航班接送。

中東戰爭第103天》川普揚言重擊美軍再襲伊朗 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第103天，美國總統川普警告德黑蘭將為談判停滯「付出代價」後，美軍今天對伊朗展開新一輪空襲，德黑...

整理包／伊朗經濟為何還沒崩潰？六大重點一次看

伊朗經濟長年受制裁，近來又遭美以戰火重創，失業、通膨與貨幣危機同步惡化。但外界預期的經濟崩潰至今仍未出現。以下整理六大重點，看懂伊朗為何還撐得住：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。