伊朗12枚飛彈轟約旦美軍指揮中心 美使館急發警報

伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。

法新社報導，塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述革命衛隊聲明指出，這次「針對侵略者的懲罰性行動」共針對約旦阿茲拉克（al-Azraq）基地及指揮中心發射12枚彈道飛彈，聲稱已摧毀這些設施及「大量戰鬥機」。

美國駐約旦大使館發出安全警報指出，「有情報顯示，約旦空域出現飛彈、無人機或火箭彈」，呼籲在約旦的美國公民立即就地尋找掩蔽物避難，待在室內並密切注意當地廣播及警報。