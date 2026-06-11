受困海外也送你回家！阿聯酋航空祭保險方案 吸引旅客重返杜拜

為說服旅客重返杜拜，阿聯酋航空（Emirates）計畫推出保險方案。假使因為中東衝突再度升級，導致旅客受困海外，阿聯酋航空承諾協助返國，必要時甚至會安排其他航空公司的航班接送。

戰事爆發超過三個月，許多國家至今仍建議避免前往波斯灣地區，導致部分旅客難以取得旅遊保險。阿聯酋航空總裁Tim Clark表示，旅客的一大擔憂是戰事升溫後受困海外、回不了家，因此公司正與保險業者合作，將推出價格合理的保險方案。

儘管區域局勢緊張，杜拜航空樞紐正快速復甦。目前每日約4萬人經杜拜轉機，雖低於戰前約10萬人，但持續回升。部分倫敦出發航班甚至接近客滿，整體載客率維持約75%。

阿聯酋航空的恢復速度也超出預期。衝突爆發後，該公司一度停飛，但四天便恢復營運，運能迅速回升至戰前的40% ，目前已恢復到約80%，上周更重新轉虧為盈，表現優於原先預期。