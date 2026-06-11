伊朗稱徹底封閉霍爾木茲海峽 美軍否認

美軍再度空襲伊朗。美國中央司令部在X平台稱在德黑蘭的午夜不久之後展開，空軍、海軍與海軍陸戰隊皆有參與，攻擊對象包含伊朗境內的軍事監控設施、通訊系統和防空據點。

這是美伊之間本週第三度互相開火。美軍稱這波空襲是為回應伊朗「無端、持續的挑釁行為」。此前，美方指控伊朗週一（8日）在霍爾木茲海峽擊落一架美軍阿帕契（Apache）直升機。

美國總統川普則在「真實社群」平台批評伊朗拖延和平談判進程，「只會口頭講講，毫無行動……現在他們要付出代價！」在白宮回應媒體提問時，他說：「我們原本快要達成協議了，但他們一直在耍我們，把我們當傻瓜在玩。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）把這波空襲形容為迫使伊朗達成停戰協議的努力，稱此舉能「推動美國的軍事利益，並強化我們的外交立場」。「今晚我們會大力襲擊他們，希望伊朗能做出好的決定……如果說用炸彈來協商有必要，那我們就會用炸彈來協商。」

美軍新一輪空襲不久後，川普向福斯新聞透露伊朗官方曾連繫他，要他停止轟炸。不過，伊朗國營媒體否認此事。

今年4月初，美伊之間曾達成為期兩週的停火協議，後來川普宣布無限期延長。巴基斯坦、卡達等國持續居中斡旋，但遲遲未能促成進一步的實體談判；美伊停火協議也多次瀕臨破裂，兩邊都指控對方破壞停火。川普不只一次聲稱協商就快要有成果，但目前仍未見重大進展。

針對美國空襲，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）譴責對方侵犯伊朗主權。伊朗駐聯合國特使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在安理會上說：「伊朗從未在威脅與壓力下談判，也絕不會屈服於壓力或質疑。」

川普稱在霍爾木茲海峽進行「秘密任務」

10日，空襲的爆炸聲響在伊朗首都德黑蘭、港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）、西裡克（Sirik）、米納布（Minab）以及格什姆島（Qeshm）迴盪。

作為反擊，伊朗革命衛隊週四（11日）清晨稱已襲擊了科威特沙列姆（Ali al-Salem）、賈比爾（Ahmad Al-Jaber）等地的美軍設施，還有位於巴林的美軍第五艦隊防空系統。不過，美聯社指伊朗這波反擊力道似乎比週三早前的另一波行動更弱，那時伊朗對巴林、科威特和約旦發射了飛彈。

伊朗軍方還稱已「完全封閉霍爾木茲海峽」，並警告要對任何嘗試通過霍爾木茲海峽的船隻開火；伊朗國營媒體稱有兩艘船隻被攻擊。但美方駁斥稱，該海峽並沒有關閉，仍有商船進出。

稍早，川普聲稱美軍在霍爾木茲海峽展開了一項「秘密任務」，自上個月開始協助油輪穿越海峽，迄今已有超過200艘商船通過，有1億桶以上的原油得以送往全球市場。他說美國協助商船趁夜晚穿越海峽，而由於伊朗的雷達設備毀壞，伊朗對這一切並不知曉。

霍爾木茲海峽是重要航運通動，全球約五分之一的石油和天然氣產品都經由此處運輸。自美國和以色列2月28日對伊朗發動戰爭，伊朗嚴加管制船隻出入霍爾木茲海峽，形同封鎖，大量船隻受困於波斯灣，打亂全球航運也衝擊能源供應。國際原油基準交易價格自美伊戰爭以來上漲了超過25%，週三達到每桶高於93美元。

美伊戰爭之前，每天平均有125至140艘船隻經過霍爾木茲海峽，運送大約1500萬至2000萬桶原油。川普所稱美軍協助運送了一億桶原油，依照戰前的水準來看，僅相當於不到一週的原油消耗量。

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