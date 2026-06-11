中東戰爭第103天》川普揚言重擊美軍再襲伊朗 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第103天，美國總統川普警告德黑蘭將為談判停滯「付出代價」後，美軍今天對伊朗展開新一輪空襲，德黑蘭回嗆將襲擊任何通過荷莫茲海峽的船隻。

以下是中東戰爭最新情勢彙整。

●美以動向

美軍中央司令部（US Central Command）表示，美軍於華盛頓時間下午5時15分對伊朗多處目標展開「額外的自衛性打擊」，以回應其所稱德黑蘭「無理且持續不斷的侵略」。

川普抱怨德黑蘭談判人員「把我們當傻子耍」後，美國連續第2天發動攻擊。川普向媒體表示：「我們昨天非常猛烈地打擊他們。我們今天還會再重擊他們。我們原本非常接近達成協議，但他們一直拖延。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）說，這波空襲會持續到第3個晚上，並表示空襲行動將「強勁」且「明確」。

赫格塞斯表示，此舉是為了迫使伊朗達成協議以結束衝突，他在訪問佛羅里達州中央司令部期間告訴媒體，這波空襲將「推進我們的軍事利益，同時增強我們的外交談判地位」。

福斯新聞（Fox News）報導，川普表示，轟炸行動進行時，伊朗領導人直接打電話到白宮戰情室，請求他停止攻擊行動。伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）隨即透過伊朗通訊社（IRNA）否認德黑蘭曾提出這項要求。

此外，美軍今天否認伊朗宣稱荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）因美國新一輪空襲而全面關閉的說法，並表示沒有美國軍艦在荷莫茲海峽遭到攻擊。

美軍中央司令部在社群平台X發文說，商船持續進出荷莫茲海峽。伊朗最高聯合軍事指揮部稍早表示，荷莫茲海峽已封閉，禁止任何船隻通行。

儘管伊朗為回應美以攻擊大致封鎖荷莫茲海峽，不過川普今天表示，美軍已秘密協助1億桶石油通過這條海上要道。

川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台發文說：「上個月，我指示我們偉大的美軍執行一項秘密任務，以支援油輪和其他商船通過荷莫茲海峽。」他聲稱美國目前已「控制」這條水道。

以色列方面，醫療消息人士告訴法新社，以色列今天空襲黎巴嫩南部與東部30多處地點，造成至少12人死亡。與此同時，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）呼籲黎巴嫩民眾加入以色列對真主黨（Hezbollah）的戰鬥。

尼坦雅胡在一段影片聲明中對黎巴嫩人民表示：「以色列不是在與你們作戰。我們是在與真主黨交戰，真主黨挾持你們的國家…我們渴望與你們、與黎巴嫩和平共處。」

●伊朗動向

伊朗軍方在打擊了兩艘試圖通過荷莫茲海峽的船隻之後，其軍方作戰指揮部今天表示，任何行經這條戰略水道的船艦都將成為他們的打擊目標。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）說，「任何通過荷莫茲海峽的船隻都將成為目標」，這條海峽已「全面關閉，禁止所有類型船隻通行」。

伊朗媒體報導，伊朗南部靠近荷莫茲海峽一帶傳出爆炸聲響，美軍昨天曾轟炸同個地區的防空系統、雷達站與其他地點。伊朗消息人士指稱，葛希姆島（Qeshm）、卡爾干（Kargan）與西里克（Sirik）遭「敵方發射物」擊中。

伊朗媒體也報導，伊朗襲擊位於巴林的美國第五艦隊，摧毀通訊天線與雷達設施。

●油價股匯動態

由於戰事再起、美國通膨升溫、科技股疲軟打擊市場情緒，全球股市大多走跌，國際原油價格上漲2%。

紐約商品交易所西德州中級原油7月交割價上漲2.1%，收報每桶90.03美元。倫敦北海布倫特原油8月交割價上漲1.8%，收在每桶93.10美元。

●其他國家及組織

科威特表示，由於伊朗在中東地區發動攻擊，將自凌晨4時50分起暫時關閉領空，並將航班轉降至其他機場。

科威特民航總局在聲明中表示：「這項措施是為了因應伊朗對科威特國的攻擊，以及這對區域民航構成的潛在風險。」

美伊情勢在世界盃舉行前進一步升級，引發國際社會呼籲各方保持克制。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告不應回到「全面戰爭」的局面。

包括美國與歐洲多國在內的22國，11日也警告伊朗停止在「我們的領土上」攻擊他人，並譴責伊朗情報機構利用國際及當地犯罪集團，在歐洲、北美和澳洲策劃陰謀的行徑「令人不齒」。

這些國家在聯合聲明中表示：「在我們的領土上企圖殺害、綁架、騷擾、恐嚇或以其他方式攻擊他人，已經損害國家主權和國際規範。這些行為必須立即停止。」