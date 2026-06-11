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非因阿帕契遭擊落？美媒曝川普再度攻擊伊朗真正理由

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室談話。美聯社
美國總統川普10日在白宮橢圓辦公室談話。美聯社

美國總統川普10日表示，由於與伊朗的協議遲遲未能達成，將再度發動攻擊，並觀察伊朗是否願意回到談判桌，這也是美軍連續第二晚空襲伊朗。Axios報導，川普下令空襲的直接導火線，是美軍一架阿帕契直升機遭擊落；但更深層的原因在於，他等待伊朗回覆最新提案近兩周，遲遲沒有結果，耐心逐漸耗盡。

Axios報導，如果川普接受特使團隊先前談妥的條件，美伊其實可能早在5月底就已達成初步協議。然而，川普在5月29日一次戰情室會議後，決定要求伊朗接受兩項額外修正內容，一項是60天內將濃縮鈾降至較低濃度，另一項則是承諾不再向通過荷莫茲海峽的船隻徵收通行費。

作為交換，原本堅持相關作業必須在國外完成的川普也做出重大讓步，願意接受降濃程序在伊朗境內進行，並由國際原子能總署（IAEA）監督。

根據一名參與調解的區域消息人士及一名美國官員說法，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，需要4至5天時間取得答覆，但最終卻演變成近兩週的外交等待。期間，川普因遲遲無法兌現達成協議的承諾，遭到外界質疑，甚至出現帶有嘲諷意味的媒體報導而日益不滿。同時，鷹派人士也批評他對伊朗態度過於軟弱。

雪上加霜的是，伊朗私下與公開場合都持續表示，希望先獲得部分遭凍結資產解凍，但川普一直堅持，必須先履行相關承諾後才能獲得這項利益。美國官員表示，川普對此相當不滿，他的立場並未改變。不過，若伊朗開始履行核計畫相關要求，確實有機會取得數十億美元的凍結資產。

消息人士表示，美方談判代表與區域調解人員在過去12天多次警告伊朗，必須儘快回覆，以免出現破壞談判的「攪局者」，或因戰術事件引發衝突。阿拉奇6日告訴區域調解人員，已將伊朗回覆送交最高領袖穆吉塔巴批准，希望7日前交給白宮。但隔天局勢急轉直下，以色列空襲貝魯特，伊朗向以色列發射飛彈，以色列隨後又對德黑蘭展開報復性打擊。

一名參與談判的區域消息人士表示：「我們告訴伊朗，他們向以色列發動攻擊是個重大錯誤，因為這等於給了以色列總理內唐亞胡破壞談判的黃金機會。」

兩名區域消息人士聲稱，美國與伊朗在以伊衝突升級前其實已接近達成協議；但衝突爆發後，伊朗似乎擔心若在此時同意協議，會被視為向以色列低頭。一名以色列官員表示，伊朗此舉反映出穆吉塔巴及高層指揮官認為自己仍掌握優勢。隨後便發生直升機事件，以及川普的新一輪威脅。

Axios指出，當川普決定下令發動軍事打擊時，美方其實尚未確認伊朗是否蓄意擊落該架阿帕契直升機。白宮在空襲前數小時再次試圖要求伊朗，就川普的最新提案作出明確答覆，但未能成功。一名美方官員表示，白宮已明確向伊朗傳達，「時間所剩不多」。

伊朗方面則表示，尚未準備好答覆，並警告美方若發動攻擊，將採取報復行動。當美軍戰機於美東時間9日下午5時左右飛往目標時，白宮向伊朗傳達訊息，表示此次攻擊僅針對軍事設施。最終伊朗確實做出回應，但規模有限。

一名區域消息人士表示，美伊官員過去兩天在杜哈與卡達調解人員進行平行會談。卡達曾試圖安排三方直接會晤，以縮小剩餘分歧，但遭伊朗拒絕。卡達調解人員10日已前往德黑蘭，與阿拉奇及其他伊朗官員會談，試圖讓談判重回正軌。

兩名美國官員表示，他們希望9日的空襲能促使伊朗採取行動，回應川普提案，而川普的公開威脅也是同一策略的一部分。一名美國官員表示：「協議仍擺在桌上，但如果伊朗繼續拖延，總統已準備好讓伊朗付出代價。」

以色列 伊朗 美國

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