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美伊本週3度互轟 伊朗稱襲科威特巴林美軍基地

中央社／ 德黑蘭11日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊今天表示，他們已襲擊科威特巴林的美軍基地目標，以回應美國新一輪空襲。這是美國和伊朗本週第3度互轟。

法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊在伊朗通訊社（IRNA）引述的聲明中說，在兩波行動中，科威特的沙列姆（Ali al-Salem）和賈比爾（Ahmad Al-Jaber）空軍基地內屬於美國陸軍的18個重要目標遇襲，還說他們也「襲擊並摧毀巴林希克伊沙（Sheikh Isa）空軍基地」。

伊朗媒體稍早報導，伊朗攻擊在巴林的美軍第五艦隊。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）和法斯通訊社（Fars）在通訊平台Telegram上發文說：「這波無人機軍事攻擊期間，目標鎖定第五艦隊愛國者（Patriot）（防空飛彈）系統的通訊天線和雷達設施。」

巴林內政部在社群平台X說，巴林已發布空襲警報，並呼籲居民「保持冷靜，前往最近的安全地點」。

美國軍方表示，已完成最新一輪針對伊朗的空襲，目標鎖定「伊朗軍事監視能力、通訊系統與防空設施」。

負責監督美軍中東行動的美軍中央司令部（CENTCOM）在X發文說：「美國陸戰隊、空軍與海軍單位對伊朗目標發射精準彈藥，這些目標對美軍和行經區域水域的國際商船構成威脅。」

美聯社引述伊朗媒體報導，伊朗南部阿巴斯（Bandar Abbas）、西里克（Sirik）和米納布（Minab）等地可聽到爆炸聲。

這是美國和伊朗本週第3次相互空襲，雙方兩個月來的停火狀態再度面臨考驗。

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