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整理包／伊朗經濟為何還沒崩潰？六大重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
儘管戰爭、制裁與港口封鎖重創經濟，伊朗至今仍未出現外界預期的全面崩潰。歐新社
儘管戰爭、制裁與港口封鎖重創經濟，伊朗至今仍未出現外界預期的全面崩潰。歐新社

伊朗經濟長年受制裁，近來又遭美以戰火重創，失業、通膨與貨幣危機同步惡化。但外界預期的經濟崩潰至今仍未出現。以下整理六大重點，看懂伊朗為何還撐得住：

1、戰前經濟情況如何？

伊朗多年來飽受負成長與高通膨之苦，去年12月里爾崩跌引發大規模抗議活動，以及政府血腥鎮壓。當局雖更換央行總裁、調高公務員薪資，並提前發放補助，但財政吃緊使紓困受限。IMF估計，伊朗2025年國內生產毛額（GDP）萎縮1.5%。

2、戰事讓情況變更糟

美以空襲波及住宅、醫院、學校、天然氣田與鋼鐵廠。成千上萬伊朗人喪生。停火前的六周戰火造成約2,700億美元經損，接近全年GDP規模。這些攻擊使數以千計的企業停業，至少100萬個工作機會消失。今年GDP估計會再萎縮6.1%，全國近5%人口恐跌入貧窮線以下。

3、美國封鎖的影響？

美國海軍自4月中起封鎖伊朗南部港口，導致石油、石化與鋼鐵等工業產品的出口受阻。伊朗5月原油產量降至五年低點。整體出口下滑進一步壓縮外匯收入，目前可動用的外匯存底估計相當於戰前僅約三個月的進口需求。

4、網路封鎖拖累商業活動

伊朗在戰爭期間實施史上最長的全國性網路管制。衝突爆發後的三個月，大部分民眾只能使用國內架設、由政府控制的網站，以及少數應用程式。產業人士估計企業每天損失3,000萬至4,000萬美元。網路連線於5月底大致恢復，但許多服務仍受到嚴格過濾。

5、經濟為何還沒崩潰？

伊朗擁有數十年應對制裁的經驗，會透過空殼公司與「影子船隊」規避。當局增加對巴基斯坦、阿富汗等鄰國的鐵路運輸，加強依賴裏海港口與俄羅斯貿易。同時限制糧食與鋼材等重要物資的出口、優先分配外匯給必需品。

美軍封鎖的衝擊需要時間才會全面反映在伊朗經濟上。伊朗在戰前加快原油出口，加上油價上漲帶來豐厚收入，提供了緩衝。

6、經濟痛苦會威脅政權嗎？

未來因經濟不滿而爆發更多民間動盪的可能性很高。但革命衛隊緊握大權，政權不穩風險仍屬中等。此外，美以大規模轟炸激起強烈反美、反以情緒，民族主義情緒可能在一定程度上掩蓋民眾對政府的不滿。。

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