伊朗情報部門涉策劃跨國攻擊 美歐22國同聲譴責

美國和歐洲多國今天發表聯合聲明，警告伊朗停止在「我們的領土上」攻擊他人。

法新社報導，22國同聲譴責伊朗情報機構利用國際及當地犯罪集團，在歐洲、北美和澳洲策劃陰謀的行徑「令人不齒」。

這些國家在聯合聲明中表示：「在我們的領土上企圖殺害、綁架、騷擾、恐嚇或以其他方式攻擊他人，已經損害國家主權和國際規範。這些行為必須立即停止。」

聲明指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報部門和其海外行動單位聖城部隊（Quds Force）曾對伊朗異議人士、記者與猶太人和以色列社區及相關利益目標採取「致命陰謀和惡意行動」。

聲明還說：「我們團結一致，決心保護我們的國家與人民免受這些威脅。伊朗伊斯蘭共和國必須立即停止這些行動。」

這些國家指控伊朗是歐洲各地遭遇一連串攻擊的幕後黑手，目標包括猶太社區、伊朗裔記者和美國記者；親伊朗的極端組織Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya宣稱對這些攻擊事件負責。

這個鮮為人知的組織近日承認策劃多起縱火攻擊，目標包括位於英國倫敦戈爾德斯格林區（GoldersGreen）的猶太教堂和社區。戈爾德斯格林區是倫敦最具代表性的猶太人口聚居地之一。