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美軍完成川普下令的新一輪打擊 伊朗報復攻擊巴林科威特美軍基地

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國對伊朗發動「史詩怒火行動」期間，一架美國空軍KC-135同溫層加油機4月5日為F-15E攻擊鷹戰鬥機進行空中加油。路透
美國對伊朗發動「史詩怒火行動」期間，一架美國空軍KC-135同溫層加油機4月5日為F-15E攻擊鷹戰鬥機進行空中加油。路透

美國中央司令部（CENTCOM）11日表示，在總統川普指示下，轄下部隊於10日完成對伊朗境內多個目標的額外自衛性打擊行動。

中央司令部表示，轄下部隊攻擊伊朗的軍事監視能力、通信系統及防空設施。美國陸戰隊、空軍與海軍部隊運用精確導引彈藥，打擊那些對美軍部隊及航行於區域水域的國際商船構成威脅的伊朗目標。

中央司令部表示，此次打擊是為回應伊朗毫無正當理由且持續不斷的侵略行為。聲明指出，美軍部隊將持續保持警戒，維持致命打擊能力，並隨時做好準備。

CBS新聞、NBC新聞與半島電視台報導，中央司令部同時否認伊朗宣稱已封鎖荷莫茲海峽的說法，表示：「商業船舶今晚仍持續進出荷莫茲海峽。」

根據伊朗媒體報導，伊朗軍方已對位於巴林與科威特的美軍基地發動攻擊。根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在Telegram發布的消息，駐巴林的美國第五艦隊（U.S. Fifth Fleet）遭到「多種具破壞性的無人機」攻擊，攻擊目標包括通信天線及雷達設施。

另外，伊朗革命衛隊在聲明中表示，其航太部隊與海軍已對美軍展開兩波作戰攻擊行動，以報復美軍先前對伊朗發動的空襲。革命衛隊稱，攻擊目標包括科威特阿里薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）、艾哈邁德賈比爾空軍基地（Ahmad Al-Jaber Air Base），以及巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base），並「摧毀」18個美軍目標。

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