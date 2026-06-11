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福斯新聞：川普稱伊朗曾致電 請求美方停止轟炸
福斯新聞（Fox News）報導，美國總統川普今天傍晚表示，伊朗領導人直接打電話給他，請求他停止正在進行的轟炸行動。
川普接受福斯新聞採訪時表示，美軍於伊朗時間11日凌晨發動最新轟炸行動，對伊朗發射49枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。
福斯新聞記者因斯特（Trey Yingst）報導，川普表示，如果伊朗不接受美國結束戰爭的條件，「我們明天晚上就會把他們炸得稀巴爛」。
然而，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）隨即透過伊朗通訊社（IRNA）否認德黑蘭曾請求川普停止轟炸。
伊朗革命衛隊表示：「川普聲稱伊朗官員已與他聯繫的說法遭到強烈否認，這是逃避戰爭的一種藉口。」
福斯新聞特派員報導，川普表示，美國對伊朗的轟炸行動即將停止，並稱伊朗最高官員曾致電給他，要求停止最新一輪攻擊。不過，川普也表示，如果沒有達成諒解備忘錄，轟炸行動將於明天晚上持續進行。
福斯特派員因斯特說，他是在川普與副總統范斯（JD Vance）、美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）一起待在戰情室時，與川普進行交談。
因斯特在社群平台X上發文指出，川普告訴福斯新聞，這是「全球史上遭違反最嚴重的停火協議」。
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