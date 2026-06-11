伊朗稱荷莫茲海峽關閉 美國軍方否認

美國軍方今天否認伊朗宣稱荷莫茲海峽因美國新一輪空襲而全面關閉的說法，並表示沒有美國軍艦在荷莫茲海峽遭到攻擊。

綜合路透社和法新社報導，伊朗官方媒體稍早提到初步消息指出，伊朗武裝部隊朝荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）附近的美國船隻發射飛彈和無人機。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文說，商船持續進出荷莫茲海峽。伊朗最高聯合軍事指揮部稍早表示，荷莫茲海峽已封閉，禁止任何船隻通行。

伊朗軍事指揮部在襲擊兩艘企圖通過荷莫茲海峽的船隻後表示，他們將鎖定任何經過這條戰略水道的船。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）和梅爾通訊社（Mehr）引述伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍說法報導：「兩艘企圖非法通過荷莫茲海峽的船隻遭擊中。」

聲明說：「在美方敵人多次違反停火後，荷莫茲海峽將關閉，直到另行通知。」