不滿拖延談判川普矢言重擊 美國連日空襲伊朗

美國今天對伊朗發動新一波攻擊。美伊戰爭打了3個多月，在結束這場戰事的談判破裂後，美國總統川普稍早揚言將「猛烈打擊」伊朗。

法新社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）表示，美軍於華盛頓時間下午5時15分對伊朗多處目標展開「額外的自衛性打擊」，以回應其所稱德黑蘭「無理且持續不斷的侵略」。

伊朗媒體報導，伊朗南部靠近荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）地區各地傳出爆炸聲響，美軍昨天已轟炸同一地區的防空設施、雷達站與其他地點。

伊朗消息人士指稱，葛希姆島（Qeshm）、卡爾干（Kargan）與西里克（Sirik）遭「敵方發射物」擊中。

路透社報導，伊朗最高聯合軍事指揮部對美國的空襲做出回應，警告將對任何試圖通過荷莫茲海峽的船隻開火。荷莫茲海峽關閉數個月。伊朗媒體報導，已有兩艘船隻遭到攻擊。

川普抱怨德黑蘭談判人員「把我們當傻子耍」後，美國連續第2天發動攻擊。

川普向媒體表示：「我們昨天非常猛烈地打擊他們。我們今天還會再重擊他們。我們原本非常接近達成協議，但他們一直在拖延。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）說，這波空襲會持續到第3個晚上，並表示空襲行動將「強勁」且「明確」。

赫格塞斯表示，此舉是為了迫使伊朗達成協議以結束衝突，他在訪問佛羅里達州中央司令部期間告訴媒體，這波空襲將「推進我們的軍事利益，同時增強我們的外交談判地位」。

他說：「我們今晚將狠狠地打擊他們，希望伊朗能做出正確的決定。如果我們需要用炸彈進行談判，我們就會用炸彈談判。」

美伊情勢在世界盃舉行前進一步升級，引發國際社會呼籲各方保持克制。本屆世界盃由美國共同主辦，伊朗也參賽。聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）警告不應回到「全面戰爭」的局面。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）駁斥川普的威脅，稱「透過威脅、恫嚇或使用武力，無法達成任何可持續的協議」。

一名了解情勢的外交官員表示，外交行動尚未完全破裂，卡達談判人員正在前往德黑蘭「與伊朗人員會面，努力彌合剩餘的分歧」。