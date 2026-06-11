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川普：美軍秘密協助1億桶石油通過荷莫茲海峽

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

儘管伊朗為回應美國以色列的攻擊，已大致封鎖荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），不過美國總統川普今天表示，美軍已秘密協助1億桶石油通過這條海上要道。

法新社報導，川普在他的「真實社群」（TruthSocial）平台發文說：「上個月，我指示我們偉大的美軍執行一項秘密任務，以支援油輪和其他商船通過荷莫茲海峽。」他聲稱美國目前已「控制」這條水道。

美國曾於5月初啟動一項代號為「自由計畫」（Project Freedom）的軍事行動，為通過海峽的船隻護航，但在短短一天後就宣告取消；川普當時形容此舉是為了結束這場由華府與以色列於2月28日發動的中東戰爭。

美國媒體5月下旬報導，這項行動已恢復，但美軍中央司令部（US Central Command）當時表示，有關海軍已恢復「護送或協助商船」的報導並不屬實。

他說：「今天，我很高興宣布，這項努力已促成超過1億桶石油通過海峽，進入公開市場。」他補充說，已有超過200艘商船通過。

據路透社報導，全球每天消耗約1億桶石油。川普表示，由於這項秘密任務，全球油價已下跌。

川普稍早在白宮告訴記者：「這就是為什麼油價是每桶85至90美元，而不是250美元。」

他還說，伊朗這個石油輸出國組織（OPEC）主要產油國，「才剛搞清楚」石油已通過海峽。

川普表示：「我們在前幾天深夜，在沒有燈光的情況下帶出了22艘船，因為他們沒有任何雷達，我們已經把他們的雷達炸得稀巴爛。」

另一方面，美國能源部長萊特（Chris Wright）今天在國會聽證會上表示，過去一週通過荷莫茲海峽的石油運輸量增加，是「利用美軍增加該水道石油流量」的結果。

萊特指出，通過荷莫茲海峽的船隻不是伊朗的。其他通過這條海峽運輸石油的國家包括沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特和卡達。

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