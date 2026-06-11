川普稱「我喜歡通膨」 強調伊朗戰爭結束物價將回落

美國總統川普今天似乎對通貨膨脹率超過4%的數據表示認可。他告訴記者「我喜歡通膨」，並再度強調他相信一旦伊朗戰爭結束，物價就會回落。

路透社報導，當川普被問到美國政府數據顯示5月消費通膨創3年以來最快增幅，以及是否可能在11月期中選舉前幾個月拖累共和黨選情時，他表示：「我喜歡通膨。」

隨後，川普解釋他如何批准一項計畫，在憂慮成本上升和通膨加劇下，秘密地讓油輪穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

川普談到這項行動時表示，「對我來說，這是值得的」，並稱這項行動成功。

談到美伊戰爭時，川普說：「當一切結束時，你們會看到油價回到戰前水準。油價正在下跌，而且會像石頭一樣快速下降。」

川普將對伊朗的戰爭描述為一段「岔路」，並將此事定調為國安議題。然而，由於伊朗關閉重要航運通道荷莫茲海峽，導致汽油、肥料及其他商品成本攀高，進一步推升通膨。

物價上漲也可能使美國聯邦準備理事會（Fed）無法降息，而這正是川普自去年重新執政以來一直呼籲的政策。

共和黨人目前正致力維持對聯邦眾議院與參議院的控制權，但黨內擔心，由於生活成本仍是選民最關切的議題，消費大眾的不滿情緒可能讓民主黨重新掌握國會主導權。

川普之所以能在2024年總統大選中勝出，很大程度上是因為他承諾降低通膨。然而，自川普上任以來，他的支持率，包括民眾對他處理生活成本問題的評價，已跌至他政治生涯的最低點。

恢復荷莫茲海峽油輪運輸、重新讓貨物流通的努力目前仍陷於停滯。業界高層與分析師警告，未來幾週可能出現新一波油價衝擊，嚴重程度足以動搖更廣泛的金融市場。

即使川普與伊朗政府很快達成協議，也預計需要數個月時間才能恢復供應鏈運作，2026年整年都可能受到干擾。儘管美國民眾受到燃料價格衝擊的影響可能較其他國家小，但能源價格居高不下，可能逐步削弱消費支出。

上個月，川普在推動與伊朗達成協議、同時威脅再次發動攻擊時表示，美國民眾的經濟困境並非在他考量之列。

他說：「我不會考慮美國人的財務狀況。我不會考慮任何人。我只想一件事：我們不能讓伊朗擁有核武。」