伊朗關閉荷莫茲海峽 稱將打擊所有過境船隻

伊朗軍方在打擊了兩艘試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船之後，其軍方作戰指揮部今天表示，任何行經這條戰略水道的船艦都將成為他們的打擊目標。

法新社引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導指出，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam al-Anbiya）說：「任何通過荷莫茲海峽的船隻都將成為目標。」

哈塔姆安比亞中央總部進一步說，繼美國對伊朗發動新一輪空襲後，這條海峽已「全面關閉，禁止所有類型船隻通行」。

與此同時，伊朗海軍也透過官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）與梅爾通訊社（Mehr）證實，「兩艘試圖非法通過荷莫茲海峽的船隻已遭擊中」。