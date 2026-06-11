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伊朗打電話求停火？川普曝美軍射49枚戰斧 放話不簽協議明晚繼續狠炸
美國總統川普10日表示，美軍已對伊朗境內多處目標發動新一輪攻擊，共發射49枚戰斧巡弋飛彈，部分目標距離伊朗首都德黑蘭僅約64公里。
根據福斯新聞記者英斯特（Trey Yingst）轉述，川普當時正在戰情室，並透露美軍戰機也正在伊朗上空執行任務，摧毀位於伊朗西南部、靠近波斯灣地區的雷達與防空系統。伊朗方面則正試圖促使美國停止轟炸行動。
川普透露，伊朗高層官員當晚曾直接致電給他，要求美方停止攻擊。根據英斯特轉述，川普指出，伊朗方面請求停止轟炸，而他認為「轟炸很快就會停止」。
不過，當被問及若伊朗拒絕簽署美方談判代表提出的協議將會如何時，川普態度強硬地表示：「如果他們拒絕簽署那份展現誠意的協議，我們明晚就會狠狠轟炸他們！」
此外，英斯特詢問川普先前宣布的停火是否已經破局，川普回應稱，這是「世界歷史上遭違反次數最多的停火協議」。他還表示，以色列並未參與此次美軍對伊朗的攻擊行動。
半島電視台報導，伊朗官方通訊社引述一名知情的伊朗消息人士指出，伊朗迄今未曾與美國總統川普接觸，並強調伊朗將對「持續進行的攻擊」作出軍事回應。
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