川普直播爆料「祕密任務」！稱暗中運1億桶油出荷莫茲 真相曝光有反轉

紐約時報報導，美國總統川普10日在電視直播中語出驚人，自爆一項「伊朗直到現在才知道」的極度機密任務，稱美方在德黑蘭眼皮底下深夜運出數百萬桶石油。不過，一名美國軍方高層隨後潑冷水指出，川普這場看似戲劇化的揭密，其實指的是美軍先前護送商船通過荷莫茲海峽的行動，此事早已受到公開報導。

川普當天上午在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我現在可以說了，有件事你們不知道。」他聲稱，美方一直在運出數百萬桶石油，「沒有人知道，你知道誰不知道嗎？伊朗，直到現在。」

川普補充，前幾天深夜，美方讓22艘船在關閉燈光的情況下離開，因為伊朗「沒有雷達」，而美方已把相關雷達「炸得稀巴爛」。

川普稍晚又在社群媒體宣稱，這項由他授權的「祕密任務」，已讓超過1億桶石油進入公開市場。不過，這項說法目前無法立即獲得獨立查證。

紐時指川普所說的真相，一如既往地沒有那麼戲劇化，雖然行動本身確實隱密。

一名不具名美國軍方高層表示，川普所說的行動，是美方協助數十艘商船通過荷莫茲海峽。這些由美方引導的船隻穿越狹窄水道時，確實會關閉應答器，以免被偵測，但很難說伊朗毫不知情。

紐約時報5月底已報導，美國中央司令部曾護送約70艘商船通過荷莫茲海峽。

這名軍方官員表示，短短一個多月來，在美方引導下通過海峽的船隻已超過200艘；相比之下，戰前荷莫茲海峽每月通常約有3000艘船通行。

美國官員拒絕透露這些船隻類型與具體航線，但一名官員暗示，至少其中一條路線並未靠近伊朗海岸。航運分析師指出，美方引導船隻通行的路線，似乎較接近阿曼一側。

報導指出，若船隻未獲伊朗批准便靠近伊朗海岸通行，幾乎一定會面臨遭伊朗無人機或飛彈攻擊的風險。