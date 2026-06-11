聽新聞
0:00 / 0:00
川普直播爆料「祕密任務」！稱暗中運1億桶油出荷莫茲 真相曝光有反轉
紐約時報報導，美國總統川普10日在電視直播中語出驚人，自爆一項「伊朗直到現在才知道」的極度機密任務，稱美方在德黑蘭眼皮底下深夜運出數百萬桶石油。不過，一名美國軍方高層隨後潑冷水指出，川普這場看似戲劇化的揭密，其實指的是美軍先前護送商船通過荷莫茲海峽的行動，此事早已受到公開報導。
川普當天上午在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我現在可以說了，有件事你們不知道。」他聲稱，美方一直在運出數百萬桶石油，「沒有人知道，你知道誰不知道嗎？伊朗，直到現在。」
川普補充，前幾天深夜，美方讓22艘船在關閉燈光的情況下離開，因為伊朗「沒有雷達」，而美方已把相關雷達「炸得稀巴爛」。
川普稍晚又在社群媒體宣稱，這項由他授權的「祕密任務」，已讓超過1億桶石油進入公開市場。不過，這項說法目前無法立即獲得獨立查證。
紐時指川普所說的真相，一如既往地沒有那麼戲劇化，雖然行動本身確實隱密。
一名不具名美國軍方高層表示，川普所說的行動，是美方協助數十艘商船通過荷莫茲海峽。這些由美方引導的船隻穿越狹窄水道時，確實會關閉應答器，以免被偵測，但很難說伊朗毫不知情。
紐約時報5月底已報導，美國中央司令部曾護送約70艘商船通過荷莫茲海峽。
這名軍方官員表示，短短一個多月來，在美方引導下通過海峽的船隻已超過200艘；相比之下，戰前荷莫茲海峽每月通常約有3000艘船通行。
美國官員拒絕透露這些船隻類型與具體航線，但一名官員暗示，至少其中一條路線並未靠近伊朗海岸。航運分析師指出，美方引導船隻通行的路線，似乎較接近阿曼一側。
報導指出，若船隻未獲伊朗批准便靠近伊朗海岸通行，幾乎一定會面臨遭伊朗無人機或飛彈攻擊的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。