回敬川普下令連2晚空襲！伊朗關閉荷莫茲海峽 警告所有船隻都將遭攻擊

美國總統川普10日在白宮橢圓形辦公室表示，由於與伊朗的協議遲遲未能達成，美國將再度發動攻擊，並觀察伊朗是否願意回到談判桌。美國中央司令部（CENTCOM）數小時後表示，新一波空襲已於美東時間當天下午5時15分開始，針對「伊朗境內多個目標」發動打擊，以回應伊朗「毫無正當理由且持續的侵略行為」。

Axios報導，川普稍早指控伊朗在談判中「把我們當傻子耍」，並認為情勢已到了必須有所作為的地步。他說：「我們要攻擊他們，非常強力地攻擊。昨天我們重創他們，今天要再狠狠打一次，萬一你錯過了、沒有開電視的話，我們會等著看協議會怎樣。」

這是美軍連續第二晚空襲伊朗。美國官員表示，此舉意在施壓，迫使德黑蘭簽署協議。兩名消息人士向Axios表示，川普10日下午與國安團隊開會討論軍事選項。一名美國官員透露，此次所有攻擊目標均位於伊朗南部，包括防空系統、雷達以及無人機指揮與控制單位。

伊朗官方媒體報導，位於南部荷莫茲海峽附近的米納布（Minab）與西里克（Sirik）地區遭多枚「敵方飛行物」攻擊。這兩處地點位於全球最重要石油運輸通道之一的荷莫茲海峽附近，戰略地位敏感。波斯灣沿岸能源重鎮阿薩盧耶（Asaluyeh）也已啟動防空系統，截至目前尚未遇襲。

消息人士表示，川普考慮的選項之一是發動一場規模較大但時間較短的軍事行動，目的是迫使伊朗改變談判立場，但未透露具體細節。據了解，川普在等待伊朗回應最新提案近兩周後，對遲遲未獲回覆愈發感到挫折。美方官員預期伊朗將作出回應，可能再次攻擊美軍基地。

另一方面，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述一名軍方消息人士表示，伊朗將作出「強力回應」。Drop Site News報導，伊朗軍方宣布封鎖荷莫茲海峽，並警告任何船隻都將成為攻擊目標。伊朗革命衛隊（IRGC）海軍稍早宣稱，兩艘試圖違反封鎖令的船舶已遭攻擊。

伊朗武裝部隊最高作戰指揮機構、負責協調聯合作戰行動的哈塔姆安比亞中央司令部表示：「鑑於美國敵人犯下犯罪性侵略行為，以及美軍對荷莫茲甘省（Hormozgan）南部地區發動新一輪攻擊，自即刻起，由於區域安全局勢惡化，荷莫茲海峽宣布對所有類型船舶關閉，包括油輪與商船。」

哈塔姆安比亞中央司令部警告，任何試圖穿越荷莫茲海峽的船隻都將成為打擊目標，並稱美方有關船隻已通過海峽的說法「並不屬實」。