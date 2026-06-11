川普揚言猛烈打擊伊朗 美軍發動新一波空襲

美國軍方今天表示，美國於夜間對伊朗展開新一輪空襲。數小時前，美國總統川普才剛放話，如果沒有達成和平協議，美方將發動新一波攻擊。

路透社報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）在社群平台X上發文表示，「這波空襲是對伊朗無理且持續侵略行動的回應」，並表示空襲行動是在美東時間下午5時15分、德黑蘭時間凌晨12時45分發動。

這波攻擊是美伊不斷升級的相互攻擊中的最新發展，可能重新點燃全面戰爭。這場戰爭於4月初在雙方達成脆弱的停火後暫時停止。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，港口城市西里克（Sirik）傳出爆炸聲響，德黑蘭西方的防空系統啟動。

川普今天稍早在白宮向媒體表示：「我們將對他們發動襲擊，且會非常猛烈地攻擊他們。」