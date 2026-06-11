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川普下令再轟伊朗 美軍連兩日空襲

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川普下令再轟伊朗 美軍連兩日空襲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普下令連續第二日空襲伊朗境內多處目標。美聯社
美國總統川普下令連續第二日空襲伊朗境內多處目標。美聯社

美軍連續第二日對伊朗境內多處目標發動空襲美國中央司令部周三（10日）在社群平台X發文表示，在總統川普的命令下，美軍於美東時間周三下午5時15分起，再度對伊朗多個目標展開空襲。

中央司令部指出，這波攻擊是為回應伊朗「毫無理由且持續的攻擊行動」，屬於美軍自衛性打擊。由於時差關係，空襲發生時已是伊朗當地周四凌晨。

川普美東時間周三在白宮橢圓形辦公室表示，由於與伊朗的協議遲遲未能達成，美國將發動新一波攻擊，並稱接下來將觀察伊朗是否願意回到談判桌。

他說：「我們要攻擊他們，非常強力地攻擊。昨天我們重創他們，今天要再狠狠打一次，萬一你錯過了、你沒開電視的話，我們會等著看協議會怎樣。」

此次衝突升溫的導火線，是一架美軍直升機日前遭伊朗無人機攻擊，兩名機組人員被迫在阿曼外海緊急降落，約兩小時後獲救脫險。

與此同時，伊朗官方媒體報導，位於南部荷莫茲海峽附近的米納布（Minab）與西里克（Sirik）地區遭多枚「敵方飛行物」攻擊。這兩處地點位於全球最重要石油運輸通道之一的荷莫茲海峽附近，戰略地位敏感。

官方伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）指出，波斯灣沿岸的關鍵能源重鎮阿薩盧耶（Asaluyeh）已啟動防空系統，但截至目前尚未遇襲。阿薩盧耶位於布什爾省，擁有多座煉油廠與石化工廠，是伊朗重要能源樞紐。

隨著美軍連續兩天擴大空襲、伊朗南部沿海地區傳出遭攻擊消息，中東局勢進一步惡化。市場正密切關注衝突是否波及荷莫茲海峽周邊能源設施，以及美伊談判是否還有轉圜空間。

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