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美戰爭部長預告今晚將重擊伊朗 暗示恐連轟兩夜
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美軍即將對伊朗發動「強烈」且「明確」的軍事打擊。他還暗示，相關軍事行動可能持續到第2個夜晚。
法新社報導，赫格塞斯在佛州坦帕（Tampa）美軍中央司令部（U.S. Central Command）總部告訴記者：「今晚將進行強烈的打擊，將會很明確。如果明晚還有行動，同樣會強烈且明確。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，赫格塞斯指出，美軍「今晚將會很忙」，很快就會轟炸伊朗的「關鍵設施」。
美國總統川普今天稍早曾表示，美方今天將再次對伊朗發動「非常猛烈」的軍事攻擊。
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