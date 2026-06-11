聽新聞
0:00 / 0:00
美制裁中港11實體和個人 涉助伊朗採購武器
美國政府今天宣布實施新制裁，對象包括中國與香港等11個實體與個人，他們涉及協助伊朗軍方與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採購武器。
美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)聲明指出，這次被指定的對象中，有9個是中國和香港有關的公司與個人，他們協助伊朗軍方取得武器；其中一家香港公司則涉入伊朗秘密金融網絡營運。
財政部又說，國務院也指名伊朗和白俄羅斯的兩家公司與個人，涉及伊朗傳統武器相關活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。