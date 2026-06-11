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美制裁中港11實體和個人 涉助伊朗採購武器

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國政府今天宣布實施新制裁，對象包括中國與香港等11個實體與個人，他們涉及協助伊朗軍方與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採購武器。

美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)聲明指出，這次被指定的對象中，有9個是中國和香港有關的公司與個人，他們協助伊朗軍方取得武器；其中一家香港公司則涉入伊朗秘密金融網絡營運。

財政部又說，國務院也指名伊朗和白俄羅斯的兩家公司與個人，涉及伊朗傳統武器相關活動。

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