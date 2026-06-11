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川普揚言 美國將再次猛烈攻擊伊朗

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美方今天將再次對伊朗發動「非常猛烈」的軍事攻擊。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴記者，伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擊落一架美軍阿帕契（Apache）直升機，

他指出：「我們將對他們發動攻擊，非常猛烈地攻擊他們，恢復轟炸」、「我們昨天對他們發動猛烈攻擊。今天我們將再次重擊他們。」

此外，川普在提及與伊朗的談判時表示：「我們想要有意義的協議，我們想要能發揮作用的協議。」

他還說，伊朗已同意不取得核武，但相關協議仍須正式簽署。

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