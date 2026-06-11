聽新聞
0:00 / 0:00

台灣難抵抗中共？美媒：強權的征服戰爭已過時

聯合報／ 編譯盧思綸周辰陽／綜合報導
華爾街日報報導，隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，傳統強權為所欲為的邏輯受到挑戰。圖為國軍防空飛彈部隊試射愛國者二型飛彈。 圖／國防部提供
華爾街日報報導，隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，傳統強權為所欲為的邏輯受到挑戰。圖為國軍防空飛彈部隊試射愛國者二型飛彈。 圖／國防部提供

華爾街日報九日報導，近年俄烏戰爭美伊衝突顯示，傳統「強者為所欲為、弱者只能承受」邏輯正受到挑戰，隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，加上國家與民眾的抵抗意志，征服戰爭已過時，軍事強權難憑壓倒性武力迅速征服對手；中國在評估是否武力犯台時，也正密切研究這些經驗。

新加坡駐聯合國前大使考西坎點名說，「台灣不如烏克蘭伊朗」，未必擁有足夠的抵抗意志，因北京越來越成功削弱台灣人的決心；台灣從烏克蘭身上學到的經驗是錯誤的，不是民主國家會幫助其他民主國家，「烏克蘭人是先幫助自己，其他人才願意援助他們」。

考西坎指出，假如古希臘史家修昔底德「強者為所欲為、弱者只能承受」所言為真，新加坡這樣的小國早就被鄰國吞併了；即使處境艱難，所有國家都擁有自己的主體性，但如何行使是另一回事。

華爾街日報報導，即使美軍重創伊朗領導層，伊朗至今仍能封鎖荷莫茲海峽，並持續向以色列及波灣國家發射飛彈。此外，儘管美國一年多前停止援助烏克蘭，並施壓基輔割讓頓內次克地區，烏克蘭不但沒有崩潰，反而守住前線，並持續打擊俄羅斯本土。即使是世界最強軍事強權，也未必能取得決定性勝利；無人機與低成本精準飛彈等技術進步，正大幅縮小小國與軍事強權的差距，中國正密切觀察這些變化。

義大利國防部長克羅塞托說，已難想像過去那種入侵並占領一個國家的征服型戰爭，只要國家人民有足夠韌性與抵抗意志，即使雙方實力懸殊也很難被征服。俄烏、美伊皆如此，以色列即使只面對一座城市加薩，對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的行動也尚未成功。

荷蘭國防參謀長艾赫爾斯海姆表示，若無法在開戰頭二周迅速取勝，戰爭常陷入難以突破僵局。法國政治學者坦澤指出，中等強權單獨難以抗衡強權，但若團結一致，仍能在軍事與國際法層面有行動空間。

俄烏戰爭 美伊衝突 台灣 共軍 中共 無人機 烏克蘭 伊朗

延伸閱讀

美伊、俄烏戰曝「修昔底德陷阱」過時？學者評台灣一事不如伊朗烏克蘭

從0到年產500萬架無人機 烏克蘭改寫非對稱戰爭邏輯

非和、非戰的暗灰地帶：俄羅斯混合戰如何重塑歐洲安全格局

對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國

相關新聞

台灣難抵抗中共？美媒：強權的征服戰爭已過時

華爾街日報九日報導，近年俄烏戰爭與美伊衝突顯示，傳統「強者為所欲為、弱者只能承受」邏輯正受到挑戰，隨著無人機與低成本精準武器改變戰場型態，加上國家與民眾的抵抗意志，征服戰爭已過時，軍事強權難憑壓倒性武力迅速征服對手；中國在評估是否武力犯台時，也正密切研究這些經驗。

美伊「核」談進深水區 新戰火又掀波

紐約時報報導，在這波美伊戰火升高的幾天前，雙方談判十分深入，遠超過重啟荷莫茲海峽，進展到伊朗核計畫初步輪廓；一旦談成，可望讓伊朗暫停核活動十五年。根據美官員與外交官說法，核談聚焦四項要求，包括長期暫停濃縮鈾、稀釋現有濃縮鈾庫存、拆除主要核設施，以及接受國際突擊檢查；若伊朗接受，將代表美方取得比二○一五年歐巴馬總統時期更大的進展。

阿帕契被擊落…搶救落海2機組員 「海盜」無人艇創首例

紐約時報報導，美軍阿帕契攻擊直升機美東時間八日晚間七時卅三分在荷莫茲海峽附近遭伊朗無人機擊落，二名機組員落入阿曼外海，前往救人的並非傳統救難船或軍艦，而是美國海軍「海盜」（Corsair）無人艇。這艘造價一二○萬美元、結合ＡＩ技術的海上無人載具，先鎖定並載運落海的二名機組員，將兩人送往海上接應位置，由直升機吊掛撤離，全程約二小時完成，締造美軍首次由無人艇執行海上救援的紀錄。

阿拉契被擊落引爆…美伊互轟以牙還牙 停火後最大規模交火

美國與伊朗十日爆發四月停火以來最大規模交火。美方一架阿帕契直升機九日在荷莫茲海峽遭伊朗無人機襲擊墜毀，兩名機組人員落海獲救。美國總統川普揚言，「美國必定回應」，美軍隨後空襲荷莫茲海峽伊朗防空據點；伊朗則報復攻擊巴林、約旦和科威特等國美軍基地等目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。