美伊「核」談進深水區 新戰火又掀波

紐約時報報導，在這波美伊戰火升高的幾天前，雙方談判十分深入，遠超過重啟荷莫茲海峽，進展到伊朗核計畫初步輪廓；一旦談成，可望讓伊朗暫停核活動十五年。根據美官員與外交官說法，核談聚焦四項要求，包括長期暫停濃縮鈾、稀釋現有濃縮鈾庫存、拆除主要核設施，以及接受國際突擊檢查；若伊朗接受，將代表美方取得比二○一五年歐巴馬總統時期更大的進展。

不過，能否真的達成協議，仍取決於伊朗革命衛隊與國內強硬派是否推翻外長阿拉奇的談判成果，或破壞美方計畫六月中旬前後在瑞士舉行的後續細部談判。

美方數月來要求至少暫停濃縮鈾廿年，伊朗則提議十年；美官員研判，德黑蘭可能接受十五年。美國總統川普先前曾稱廿年還不夠，但五月十五日搭機返美時改口表示，若是實質停止濃縮鈾廿年，他可以接受；目前仍不清楚他是否會同意十五年方案。

在庫存處置方面，美方主張，任何協議必須涵蓋伊朗持有的全部十一噸濃縮鈾，而非僅限半噸接近武器級的核燃料。知情美官員透露，美方希望與國際原子能總署合作稀釋這批庫存，並參與核材料處理，但伊朗僅接受美方作為觀察員。

若濃縮鈾是在伊朗境內稀釋而非運出國外，伊朗仍可宣稱保有核燃料。川普上周末受訪曾暗示這種做法，並稱「我們會取出並摧毀，不論就地或帶離現場」。

紐時提到，美方代表、白宮特使威科夫及川普女婿庫許納上周前往美國最高機密核實驗室田納西州橡樹嶺，徵詢若要移除並稀釋伊朗鈾庫存需要何種設備與能力。顯示若最終達成協議，美國已開始準備如何處理伊朗十一噸濃縮鈾庫存。

另外，美方要求伊朗拆除納坦茲、福爾多與伊斯法罕等主要核設施，伊朗已討論拆除二處，但堅持保留一處，顯示沒有放棄其所稱的「濃縮權」。不過，美方擔心，若保留的是類似福爾多這類深埋地下的設施，未來恐再被伊朗重啟用於生產接近武器級核燃料。