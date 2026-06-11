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阿帕契被擊落…搶救落海2機組員 「海盜」無人艇創首例

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美軍的全球自主偵察艇隸屬無人水面載具中隊第3中隊，2024年5月在加州舉行成軍典禮，遠端操作無人艇。圖為示意圖，並非「海盜」無人艇。 （路透）
美軍的全球自主偵察艇隸屬無人水面載具中隊第3中隊，2024年5月在加州舉行成軍典禮，遠端操作無人艇。圖為示意圖，並非「海盜」無人艇。 （路透）

紐約時報報導，美軍阿帕契攻擊直升機美東時間八日晚間七時卅三分在荷莫茲海峽附近遭伊朗無人機擊落，二名機組員落入阿曼外海，前往救人的並非傳統救難船或軍艦，而是美國海軍「海盜」（Corsair）無人艇。這艘造價一二○萬美元、結合ＡＩ技術的海上無人載具，先鎖定並載運落海的二名機組員，將兩人送往海上接應位置，由直升機吊掛撤離，全程約二小時完成，締造美軍首次由無人艇執行海上救援的紀錄。

美國中央司令部發言人霍金斯表示，選用海盜是基於距離與能力因素，該無人艇外型類似快艇，先找到二名機組員，讓其登艇後載往海上另一處接應地點，隨後另一架直升機轉送離開。

「海盜」無人艇長約七點三公尺，柴油為燃料，最高航速可達卅五節，最多可承載四五四公斤，航程超過一千海里，每艘造價估計約一二○萬美元。

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