阿拉契被擊落引爆…美伊互轟以牙還牙 停火後最大規模交火

美國與伊朗十日爆發四月停火以來最大規模交火。美方一架阿帕契直升機九日在荷莫茲海峽遭伊朗無人機襲擊墜毀，兩名機組人員落海獲救。美國總統川普揚言，「美國必定回應」，美軍隨後空襲荷莫茲海峽伊朗防空據點；伊朗則報復攻擊巴林、約旦和科威特等國美軍基地等目標。

這一連串「以牙還牙」的攻擊，是美伊自今年四月初達成停火以來最嚴重的一次升級。局勢升溫後，川普再次威脅伊朗，川普十日在社群媒體寫道，「伊朗光說不練，這個中東惡霸完蛋了！伊朗拖延太久，沒有談成一個對他們本來會很好的協議，現在他們必須付出代價！」

伊朗外交部發言人巴格赫里也指控美國屢次違反停火協議，稱伊朗將重新評估與美國的外交接觸。半島電視台報導，伊朗迅速回應美國的攻擊，以防形成美國可打擊伊朗而無須付出代價的「新常態」。

這波交火導火線是美軍一架阿帕契直升機九日在荷莫茲海峽附近巡邏時墜毀，兩名機組人員落入阿曼外海，所幸不到兩小時就安全獲救。川普表示，軍方告知該機是遭伊朗無人機擊落，美國必定回應。美國官員對華爾街日報說，這架直升機是被伊朗一架「見證者」自殺式無人機擊中。

阿帕契墜毀幾小時後，美軍宣布對伊朗發動「自衛攻擊」。美軍中央司令部說，空襲目標包括格什姆島等荷莫茲海峽區域的伊朗防空系統與雷達。伊朗國家電視台報導，美軍攻擊擊中伊朗一個飲用水設施，導致數千人斷水。

伊朗隨即以飛彈和無人機報復攻擊。伊朗革命衛隊十日表示，已對美軍發動廿一起攻擊，襲擊美軍位於巴林的第五艦隊總部，隨後發射彈道飛彈打擊美軍駐約旦基地，且擊落一架美軍無人機。科威特軍方也表示，啟動防空系統攔截敵對目標。

美國匿名官員透露，初步評估顯示，伊朗的飛彈與無人機幾乎全數遭攔截，目前並無美軍人員傷亡或基地損壞通報。美國官員並對ＣＮＮ說，預料這波有限度交火不會妨礙美伊談判。

紐約時報報導，卡達與巴基斯坦等斡旋方仍在積極調停。卡達官員代表團十日已抵達伊朗，討論繼續推動協議談判。

美國智庫昆西國家事務研究所執行副總裁帕西表示，伊朗正試圖以「符合比例原則但非常嚴厲且迅速」的方式，回應美國任何攻擊，若不這麼做，美國可以幾乎不受懲罰地打擊伊朗；伊朗試圖向華府傳遞明確訊息，無論攻擊規模大小，任何針對伊朗的軍事行動都將遭到回應。