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阿曼外海油輪遇襲致1傷2失蹤 疑遭美國飛彈擊中

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

海事官員表示，一艘油輪今天在阿曼外海疑似遭到美國飛彈攻擊，造成2名船員失蹤、1人受傷。

路透社報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）表示：「安布雷評估，這很可能是美方為封鎖伊朗港口而執行的行動所致。」

另一名海事安全消息人士也說，這艘船很可能是被美方飛彈擊中。

美軍中央司令部（CENTCOM）未立即回應置評請求。

根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO），一艘懸掛帛琉國旗的化學品／油品運輸船在阿曼蘇哈爾港（Sohar）東北方20海里處通報輪機艙起火。

英國海事風險管理集團Vanguard表示，被擊中的船隻為塞特貝羅號（Settebello），阿曼海軍已回應該船發出的求救訊號。

根據船舶追蹤平台MarineTraffic，該油輪載有部分貨物，最後顯示位置是在阿曼外海，日期為本月1日。

資料庫中列出的船舶營運商在印度，路透社未能聯繫上對方請求評論。

在伊朗大幅限制全球主要油氣運輸航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運後，美國4月13日開始封鎖與伊朗有關的航運。

美軍中央司令部8日表示，美軍已使7艘不配合的船隻失去航行能力，引導134艘願配合的船舶改道，允許42艘人道援助船通過。

目前尚無這些行動造成人員死亡的消息。

阿曼 美國 伊朗 以色列

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