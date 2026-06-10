聽新聞
0:00 / 0:00
川普批伊朗光說不練 談判拖太久必須「付出代價」
美國總統川普今天表示，德黑蘭當局光說不練，在解決中東衝突的談判上拖延太久，現在必須「付出代價」。
綜合法新社與路透社報導，川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「伊朗光說不練，這個中東惡霸完蛋了！！！他們花了太長的時間來談判一項原本對他們非常有利的協議，現在他們必須付出代價！！！」
與此同時，美伊爆發4月停火以來最大規模交火，美方針對直升機遇襲一事，在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）發動空襲；伊朗革命衛隊隨後宣稱攻擊約旦一處美軍基地，以及波灣地區另外21個目標。
德黑蘭當局表示，將重新評估與華府的外交接觸。
伊朗向位於約旦、科威特和巴林的美軍基地發動了飛彈與無人機襲擊，以報復美方對荷莫茲海峽周邊的伊朗目標空襲。
美伊這次大規模交火前，川普指責伊朗在海峽附近擊落了一架美軍阿帕契（Apache）直升機。這標誌著華府與德黑蘭4月達成停火協議以來，局勢最嚴重的升級之一。
伊朗外交部發言人表示，在美方屢次違反停火協議之後，德黑蘭方面將「重新評估」與華府的外交接觸。
發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）指出：「任何外交進程都需要一個最起碼的穩定環境。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。