海事機構：掛帛琉國旗油輪阿曼外海遭飛彈擊中失火

英國一個海事機構表示，一艘油輪今天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的阿曼海岸外輪機艙起火，目前通報兩人失蹤、一人傷亡。

法新社報導，英國海事安全公司先鋒科技（Vanguard Tech）稍早表示，懸掛帛琉國旗的油輪塞特貝羅號（Settebello）「發出求救信號，稱其在阿曼灣（Gulf of Oman）蘇哈爾（Sohar）外海作業時，輪機艙遭到一枚飛彈擊中」，導致船上失火。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom MaritimeTrade Operations）後來通報，在蘇哈爾東北方約20海里處有一起事故發生。

該機構表示：「當地有關當局通報，一艘油輪的機艙失火，目前已經到場協助撤離船員。這艘船通報有一人傷亡、兩名船員失蹤。沒有環境影響的報告。」