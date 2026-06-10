對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國

外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。

白蘭斯指出，這場戰爭展現美國與以色列強大的戰術能力，也讓中俄兩國提高警覺。然而，在戰略層面卻帶來較為模糊、甚至負面的結果，包括美國關鍵武器庫存大幅消耗，以及軍事資源從其他高風險戰區被抽離。簡言之，這場衝突使長期以來試圖以有限資源承擔過多任務的美軍承受巨大壓力。

美國國防部有句話說，每一項美軍作戰計畫都是對其他作戰計畫的生存威脅。一場消耗性的中東衝突，可能使華府更難嚇阻西太平洋地區一場破壞性更大的戰爭，並使過度負荷的美軍更難應對不斷升高的全球風險。

白蘭斯認為，危險不一定會演變成災難，美國仍有可能避免出現災難性的嚇阻失敗。若這場危機能促使華府以更大的緊迫感縮小五角大廈龐大承諾與有限能力之間的落差，或許能帶來正面的戰略效果。然而，眼前局勢依然令人不安。世界正變得更加暴力與混亂，而川普的這場戰爭則使華府長期存在的過度延伸問題進一步惡化。

文章指出，川普並非美國軍事與戰略過度延伸問題的始作俑者，這項問題是在歷屆總統任內逐步累積而成。過去20年間，全球威脅環境變得更加嚴峻且複雜。美國如今面臨來自強權競爭者、流氓國家及非國家勢力的多重挑戰，其中最重要的是與持續擴軍的中國大陸之間的新冷戰，以及爆發災難性熱戰的風險。

然而，美國卻試圖以後冷戰時代的軍事支出模式，應對愈來愈接近戰前狀態的危險環境。美國國防預算長期維持在GDP的3%至4%，以歷史標準而言並不高，而伊拉克與阿富汗長期戰爭造成的疲勞感，也使國防支出更難獲得政治支持。結果是，華府的全球承諾與軍事資源之間出現愈來愈大的落差；這項問題一再被無黨派專家委員會指出，但歷屆政府始終未能有效解決。

白蘭斯指出，美國前總統歐巴馬主張將戰略重心轉向亞太卻仍深陷中東，此後歷屆政府皆承諾集中有限資源，最終卻介入原本希望避免捲入的衝突。專注核心問題並擺脫次要麻煩的願望，始終與混亂世界的現實發生衝突，而美國仍有遍布全球的承諾與糾葛。

「川普2.0」原本被視為解決這項問題的契機。他任用主張聚焦亞洲的「優先排序派」及希望退出中東的「克制派」，並推動歐洲與東亞盟友承擔更多防衛責任。美國政府發布的新《國家安全戰略》與《國防戰略》更宣稱，昂貴的中東戰爭時代已經結束。然而，結果卻帶來全方位、幾乎過度活躍的干預。

從2025年初對葉門青年運動（Houthis）採取軍事行動，到同年6月對伊朗發動打擊並介入以伊12天戰爭，再到奈及利亞、索馬利亞等地的反恐行動、封鎖委內瑞拉並逮捕前總統馬杜洛，以及持續向烏克蘭提供稀缺武器，這些行動雖符合重要美國利益，部分更取得顯著成果，但每一次干預都加重了這支過度延伸軍隊的負擔。

文章最後指出，美軍在危機來臨時並未處於有利部署位置，因為有限能力被分散到看似無窮無盡的任務之中。而美伊戰爭的進程，同時展現了美軍武力的致命效率，以及令人擔憂的不足之處。