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美伊戰事未歇 富裕國家石油庫存降至23年低點
美國能源部預測部門今天表示，全球最富裕國家石油庫存已降至美國前總統小布希（George W. Bush）執政期間以來最低水準。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國能源情報署（EIA）說法，全球石油庫存預計本季將每日減少630萬桶，第3季再減766萬桶。
由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）大致處於封閉狀態，能源系統不得不大舉動用商業與緊急庫存。
因此，根據EIA說法，經濟合作暨發展組織（OECD）38個會員國石油庫存處於2003年以來最低水準。
OECD主要由富裕國家組成，會員國包括美國、加拿大、日本、以色列、韓國、法國與英國。
其他國家日益轉向美國石油，以取代這場危機期間供應受限的中東原油。
EIA表示，美國原油與石油產品淨出口在4月攀升至每日580萬桶創新高。官員預計今年淨出口平均將達每日420萬桶，遠高於去年的140萬桶。
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