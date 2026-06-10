美伊戰事未歇 富裕國家石油庫存降至23年低點

紐約時報報導，美軍一架阿帕契攻擊直升機9日在荷莫茲海峽附近遭伊朗無人機擊落，2名機組員落入阿曼外海。危急時刻，前往救人的並非傳統救難船或軍艦，而是美國海軍「海盜」（Corsair）無人艇。這艘造價120萬美元（約台幣3828萬元）、結合AI技術的海上無人載具，先鎖定並接上落海的2名機組員，再將兩人送往海上接應位置，由直升機吊掛撤離，全程約2小時完成。這是美軍首次由無人艇執行海上救援。

2026-06-10 08:27