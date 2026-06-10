川普改變想法報復伊朗內幕曝光！「上帝之手」救回美軍阿帕契飛官

美國中央司令部9日針對伊朗發動3波軍事行動，打擊將近20個目標，回應早前一架阿帕契直升機遇襲墜毀。華爾街日報引述美官員透露，美國總統川普原先認為「這沒什麼大不了」，不必回應德黑蘭；直到國防部長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩建議採取行動後，川普改變想法。

美國陸軍一架阿帕契攻擊直升機8日在荷莫茲海峽海域附近遭伊朗無人機擊落，美國海軍第59特遣隊隨即遠端遙控「海盜」（Corsair）無人艇執行救援，加上MQ-9「死神」無人機與戰機做空中掩護，最終成功營救兩名機組員。

中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上校透露，當時天色漸暗，兩名阿帕契機組員在海中漂浮約兩小時。由於阿帕契屬小型攻擊直升機，並未配備彈射座椅。一名美國高層形容，兩人能成功逃出墜毀的直升機，「簡直是上帝之手」。

路透報導，中央司令部於美東9日晚間約9時宣布結束回應伊朗行動。

一名美國高層表示，美軍共發動3波攻擊，目標為荷莫茲海峽附近的伊朗防空系統與雷達站。中央司令部指出，美國空軍與海軍戰機投擲精準彈藥，攻擊目標還包括地面控制站。

美官員表示，初步評估，美軍打擊近20個伊朗目標，並成功攔截幾乎所有的伊朗無人機與飛彈。官員補充，目前未接獲美軍傷亡或設施毀損的報告。

華爾街日報引述美官員透露，川普原先不認為有必要對伊朗擊落美軍阿帕契採取報復。他9日上午受訪華爾街日報電訪時，多次淡化事件，稱「沒什麼大不了」，並強調兩名飛官並未受到重傷。

但官員表示，在赫塞斯與凱恩於白宮簡報時建議採取軍事行動後，川普改變想法。赫塞斯與凱恩向川普提供更多關於擊中美軍直升機的伊朗「見證者」（Shahed）無人機資訊。

五角大廈表示，不評論總統與軍事顧問間的內部討論。